"Unione, no all’aumento dell’Irpef Ricadrà sui redditi medio-bassi"

Crescono da più parti le preoccupazioni legate all’aumento dell’addizionale comunale Irpef risultante dal bilancio 2023 dell’Unione Terre d’Argine. L’adeguamento dell’aliquota sarà livellato tra i 4 comuni dell’Unione allo 0,60% (per Carpi e Novi ci sarà un incremento dello 0,10%, per Campogalliano e Soliera dello 0,20%.) "Valutiamo positivamente che l’Unione abbia deciso di confermare i servizi alla persona senza aumentare le relative tariffe e di continuare gli investimenti per il territorio – affermano Maurizio Guidotto e Claudio Mattiello (nella foto), sindacalisti di Cgil e Cisl del distretto di Carpi – ma siamo molto preoccupati per l’adeguamento dell’addizionale comunale Irpef che porterà ad un aumento, se pur lieve, dell’Irpef a svantaggio dei redditi medio bassi. Preso atto della decisione unilaterale e non condivisa, chiediamo all’Unione di adottare i provvedimenti atti a tutelare le fasce meno abbienti dei cittadini utilizzando, ad esempio, l’elevazione della soglia di esenzione e l’applicazione di un meccanismo di progressività". Preoccupazione è espressa anche da Cna, Confesercenti e Confcommercio: "In un momento in cui le imprese sono stremate dall’impennata dei costi e dal calo dei ricavi, l’aumento dell’Imu e dell’addizionale Irpef comunale rischiano di essere un ulteriore grave appesantimento". "Siamo consapevoli delle maggiori spese che i comuni sono costretti ad affrontare – interviene l’associazione Carpi Comune – ma crediamo che l’aumento dell’addizionale Irpef non possa essere l’unica via percorribile. Occorre continuare a lavorare contro l’evasione fiscale".