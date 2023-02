Unione, oltre 21 milioni per tutelare i più fragili

Oltre 21 milioni – due in più dell’anno scorso – di spesa corrente (crescita del 10 per cento) per l’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico, che ha approvato il bilancio di previsione 2023 e il documento unico di programmazione che fissa gli obiettivi per il prossimo triennio. E concentra gran parte delle risorse (oltre l’80%) ai Servizi sociali. In questo ambito, strategico per l’Unione che raggruppa i Comuni di Sassuolo, Fiorano, Formigine e Maranello (e quelli montani di Palagano, Prignano, Montefiorino, Frassinoro), spiccano in particolare gli interventi a favore dell’infanzia e dei minori, che ‘dragano’ circa 3,7 milioni di euro, l’assistenza agli anziani, cui sono destinati 880mila euro e gli investimenti sulla disabilità che crescono del 40% rispetto al 2021 e sfondano quota cinque milioni attestandosi a 5,2 milioni anche grazie a quasi 900mila euro arrivati nelle casse dell’Unione dai fondi Pnrr che ‘sponsorizzavano’ percorsi di autonomia.

La pandemia è passata, l’emergenza sociale non del tutto, e proprio in questa direzione vanno gli stanziamenti pianificati dall’Unione che, spiega il sindaco di Maranello e presidente dell’Unione Luigi Zironi, "non può e non deve abbassare la guardia". Anche per questo, sottolinea Zironi, "abbiamo destinato risorse crescenti al sostegno dei minorenni, degli anziani e delle persone con disabilità, con l’intento di dare più supporto possibile ai cittadini più fragili, che faticano più di altri ad uscire dai periodi di crisi".

Per le persone a rischio di esclusione sociale sono stati infatti previste spese per un milione e 500mila euro, quasi tutte per contributi ai cittadini difficoltà, 4,2 milioni andranno alle attività della rete dei servizi sociosanitari, che tocca tematiche quali la povertà assoluta, la frequenza scolastica, il contrasto alle ludopatie, mentre oltre un milione e 500 mila euro garantiscono, anche con il fondo affitti, il diritto alla casa e 215mila euro sostengono le attività del Centro Antiviolenza ‘Tina’.

All’aumento dei fondi a disposizione hanno contribuito anche risorse intercettate dal Pnrr, che ha dato modo di finanziare interventi sia in tema di disabilità che di potenziamento della fruibilità di servizi digitali. Questi ultimi saranno infatti potenziati con oltre 2,5 milioni di euro provenienti da cinque bandi differenti che garantiranno la più efficace fruizione dei portali digitali. "Si tratta di un bilancio positivo – il commento di Maria Costi, assessore al bilancio dell’Unione e sindaco di Formigine – anche per l’acquisizione di risorse da destinare a nuove progettazioni sociali e digitali".

s.f.