Unione, patto con Lepida per gestire i dati

Siglato un nuovo accordo tra Lepida SpA, società in house di regione Emilia Romagna, e l’Unione delle Terre d’Argine, per la gestione dei dati in un’unica struttura e con l’obiettivo di accrescere le caratteristiche tecniche conformi alle normative. Il modello elaborato e gestito da Lepida SpA prevede una gestione in ‘condominio’ del Data Center; una struttura efficiente per l’Information Technology della Pubblica Amministrazione. L’Unione potrà beneficiare così di servizi innovativi a costi contenuti, con il vantaggio di poter conoscere l’ubicazione dei dati, che pur essendo in cloud, risiederanno fisicamente in un luogo gestito e sicuro. Questo accordo rientra nella Misura 1.2 del PNRR e completa un percorso intrapreso da tempo dall’Unione, che in precedenza aveva già sviluppato un sistema di disaster recovery per accrescere la sicurezza dei dati.