"Unione, risparmi ai danni dei servizi sociali"

Oltre mezzo milione di euro di risparmio per le casse dell’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico. Una buona notizia, ma solo in apparenza, almeno ad avviso del consigliere del Partito Democratico Giuseppe Bove, che suggerisce un distinguo che fa riflettere. "Nell’ultima seduta del consiglio dell’Unione – scrive infatti Bove - è stata approvata una variazione di bilancio che registra un risparmio di circa 540mila euro. Un dato che, preso da solo, potrebbe sembrare positivo, ma – aggiunge il consigliere del pd - non lo è, se si guarda a cosa quelle risorse avrebbero dovuto garantire: l’assunzione di nuovo personale nei servizi sociali". Alla presidenza dell’Unione c’è il sindaco di Sassuolo Matteo Mesini, la delega alle politiche sociali è invece appannaggio del sindaco di Fiorano Marco Biagini: Bove evidenzia come il ‘taglio’ vada a ripercuotersi sulla qualità dei servizi erogati dall’Unione stessa: "invece dei 18 nuovi dipendenti previsti, infatti, ne sono stati assunti soltanto otto. Il motivo non è una scelta politica dei nostri Comuni, ma un taglio imposto dal Governo, che ha ridotto i fondi destinati a questo settore. Le assunzioni bloccate riguardavano psicologi, educatori e personale amministrativo: figure diverse ma tutte fondamentali per il buon funzionamento della rete sociale". Da qui il disappunto di Bove: detto infatti che la spesa sostenuta dall’Unione per i Servizi sociali si attesta sui 19 milioni di euro, "quegli stessi servizi sociali – scrive ancora Bove - sono la rete invisibile che tiene insieme la comunità. Più sono silenziosi, meno si notano, più significa che funzionano: che le famiglie fragili ricevono sostegno prima che la difficoltà diventi emergenza; che gli anziani soli hanno un punto di riferimento; che i minori in difficoltà trovano ascolto e protezione. Sono servizi che evitano ai Comuni e ai cittadini situazioni di disagio, conflitti e abbandono".

Un bilancio virtuoso, ad avviso dell’esponente del Partito Democratico, non si misura soltanto dalla capacità di risparmio, "ma anche e soprattutto "da quanto un ente riesce a garantire diritti e dignità ai suoi cittadini: privare questi servizi delle risorse necessarie significa imporre sacrifici a lavoratori che cercano comunque di raggiungere gli stessi obiettivi con meno strumenti e meno colleghi al loro fianco. È un fardello che grava su chi è in prima linea per prendersi cura delle persone più fragili: i servizi sociali – conclude Bove – non vanno considerati come un costo da comprimere, ma piuttosto come un investimento sulla coesione e sul futuro e sulle prospettive di sviluppo dei nostri territori".

