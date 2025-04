Unione sportiva tra Medolla e San Felice: nasce una nuova entità nel calcio dilettantistico

Sta per nascere una nuova grande entità sportiva nel calcio dilettantistico della Bassa. E’ tutto fatto per l’unione di forze fra il Medolla, appena salito in Promozione dopo aver vinto 3 campionati in 4 anni, e il San Felice, che nelle ultime due giornate si sta giocando la salvezza nella stessa categoria. "Dobbiamo ancora definire il nome – spiega Giovanni Levati, patron del Medolla che ha guidato l’operazione – ma l’unione è già stata definita. Stiamo lavorando alle ultime incombenze burocratiche e a breve sarà ufficiale. Il nome? Anche su quello stiamo decidendo: potrebbe essere semplicemente Medolla San Felice Fc oppure Unione Bassa Modenese". Nei fatti sarà il Medolla a inglobare il San Felice (da cui potrebbe restare qualche dirigente) mantenendo l’assetto societario attuale del club biancoverde guidato da Levati, al cui fianco restano il vice presidente Matteo Ruffoni, il direttore generale Lorenzo Bordini e il direttore sportivo Alberto Borra, mentre la grande novità sarà il nuovo direttore tecnico Simone Lodi, già a San Felice da allenatore.

"Lo scopo unico dell’operazione – prosegue Levati – è quello di unire i due settore giovanili per far nascere un polo che sia un punto di riferimento per tutto il territorio della Bassa. Vogliamo puintare molto sui nostri ragazzi e inoltre le economie dei due paesi confinanti potranno interagire facendo crescere la società. Questa unione poi, anche dal punto di vista numerico, ci darà la possibilità di fare la filiera completa di tutte le categorie, dalla Juniores fino alla scuola calcio. Dal punto vista delle strutture le due società potranno così sfruttare sia il Comunale di Medolla che il "Bergamini" di San Felice". La prima squadra, che resterà sotto la gestione di Levati e dei suoi uomini, si alternerà fra i due campi. "La squadra di Promozione giocherà alternandosi fra i due campi, sapendo di poter sfruttare il sintetico di San Felice durante tutto il periodo invernale".

Torneo delle regioni. Si è chiusa ieri con le finali l’edizione numero 61 del Torneo delle Regioni che si è svolto in Sicilia. Finale amara per l’Under 17 dell’Emilia Romagna sconfitta per 2-1 dalla Lombardia. Nell’Under 19 il Friuli Venezia Giulia si è imposto per 2 a 1 sul Piemonte Valle D’Aosta e nella Under 15 trofeo al Lazio che ha battuto le Marche (3-0 sull’Emilia Romagna in semifinale) per 1-0. Infine nella finale Femminile sono serviti i tempi supplementari per decretare il vincitore che è stata la Lombardia, che porta così a due i successi, per 3-2 sul Veneto, che aveva fatto fuori la squadra emiliano romagnola.

d.s.