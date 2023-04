Unione Terre d’Argine: "Più agenti e mezzi"

"L’Unione delle Terre d’Argine investe nella sicurezza, come dimostra il documento di Bilancio 2023-2025, appena approvato in Consiglio. Nessuna riduzione di risorse; al contrario sono previste nuove voci di spesa e la conferma d’investimenti già in atto nelle annualità precedenti". Alberto Bellelli, presidente dell’Unione Terre d’Argine interviene in merito allo stanziamento di risorse per la Polizia locale. "Il nuovo anno si apre con il potenziamento dell’organico con maggiore spesa stanziata a bilancio di circa 200.000 euro; è infatti previsto nei prossimi mesi l’arrivo di nuovo personale, attraverso l’assunzione di due ispettori e cinque nuovi agenti. Sono provvedimenti che rappresentano indirizzi essenziali per garantire il presidio del territorio". Per il capitolo ‘Spese di investimento’, l’Unione investe per l’acquisto di 4 nuove auto ‘vestite’, ovvero equipaggiate con tutta la più moderna strumentazione, oltre ad ulteriori 4 mezzi in arrivo nei prossimi mesi. Confermato l’impegno economico di 150 mila euro del Fondo Sicurezza per supportare i cittadini nell’acquisto di strumentazione per la difesa della propria casa. Inoltre l’Unione continuerà a farsi promotrice di iniziative di sicurezza partecipata, con il Controllo del Vicinato.