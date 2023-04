Unione Terre di Castelli, Folloni guida il centrosinistra

Cambia il capogruppo della coalizione di centro sinistra in seno al consiglio dell’Unione dei Comuni "Terre di Castelli". A sostituire la dimissionaria Veronica Campana da Castelvetro (che ha rinunciato all’incarico per sopravvenuti impegni personali) sarà infatti Federico Folloni da Vignola. "Il Partito Democratico dell’Unione Terre di Castelli – si legge in una nota – si congratula per la nomina, ritenendo la sua elezione una grande opportunità, per il consiglio, di assumere una nuova prospettiva, grazie alla giovane età del neocapogruppo. Federico è un giovane consigliere comunale a Vignola, sede in cui ha più volte dimostrato grande impegno e passione per il proprio compito istituzionale. Siamo certi che la sua esperienza e la dedizione rappresenteranno un contributo importante per l’Unione Terre di castelli. Cogliamo l’occasione – prosegue la nota – per ringraziare sentitamente Veronica Campana, che cede il testimone, per il lavoro svolto nel corso degli anni: la sua capacità di fare squadra è stata essenziale per i lavori nel consiglio dell’Unione. Buon lavoro a Federico Folloni, con l’impegno a supportarlo per le sfide che si prospettano". Federico Folloni, classe 2000, è alla sua prima esperienza anche come consigliere comunale nel consiglio di Vignola, dove si sta già dimostrando molto attivo. Tra i suoi interventi più recenti, un’interpellanza presentata alla stessa amministrazione in consiglio comunale, in cui ha invitato a "non disperdere l’esperienza accumulata durante il Covid", per riformare il settore del commercio locale "con interventi strutturali che tengano insieme i vari interessi in gioco" e che prevedano "forme di agevolazione ed esenzione per gli esercenti". m.ped.