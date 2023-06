Unione vicino ai più fragili, 15 milioni per il sociale

Circa 19 milioni e 400mila euro di spese, l’80% delle quali dedicato al sociale (15 milioni).

Crescono, rispetto ad un 2021 che le aveva viste fermarsi a 18,4 milioni, le risorse impiegate dall’Unione dei Comuni del distretto ceramico, che ha di recente approvato il bilancio del 2022; aumentano anche le spese per il sostegno alla disabilità e alle famiglie in difficoltà, così come nei servizi per i minori e in quelli per gli anziani.

E’ il sociale che ‘drena’, come di consueto, la stragrande maggioranza degli investimenti scritti all’interno del consuntivo 2022. Un bilancio i cui numeri testimoniano, oltre ad un impegno importante nei confronti della collettività, una liquidità di cassa che si attesta a 2,3 milioni di euro, poco meno dei 2,6 registrati nel 2021.

Nel dettaglio l’Unione ha destinato 3,6 milioni di euro ai servizi all’infanzia e ai minori, altrettanti sono stati impegnati per interventi relativi alla disabilità e circa 700mila euro hanno invece sostenuto le politiche in favore degli anziani, mentre per gli interventi tesi a garantire il diritto alla casa, gli aiuti alle famiglie in difficoltà e la tutela di persone a rischio di esclusione sociale hanno visto l’impiego di quasi quattro milioni di euro.

Alla prosperità del bilancio dell’Unione dei Comuni ha anche collaborato il PNRR: se nel 2021 era stato potenziato il SIA, ovvero la divisione che gestisce i Servizi Informatici Associati, nel 2022, fa sapere l’Unione, "sono stati consolidati gli strumenti informatici che nei prossimi mesi porteranno al potenziamento dei servizi digitali a disposizione dei cittadini anche da casa: investimenti, questi, finanziati attraverso il Pnrr grazie ai progetti candidati in precedenza dall’Unione per ottenere fondi dedicati".

Fondi adesso disponibili – per 2,5 milioni di euro totali – che permetteranno all’Unione, da una parte di sviluppare ulteriormente la transizione digitale prevista migliorando l’accessibilità, la funzionalità e la sicurezza delle piattaforme di dialogo tra gli enti locali e la cittadinanza, dall’altra di migliorare la tutela dei dati e la gestione dei flussi documentali a supporto dei vari procedimenti amministrativi.

