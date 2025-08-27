Unità di crisi per la Chikungunya: "Tempi lunghi per debellarla. Ma il ’metodo Carpi’ è un modello"

La curva epidemica da virus Chikungunya in provincia di Modena non accenna a scendere, anzi. L’ultimo bollettino fornito dall’Ausl, risalente a lunedì, indicava 63 casi accertati: 25 uomini e 38 donne, di età compresa tra i 14 e i 98 anni. Il Comune principalmente coinvolto è sempre Carpi (57 casi), cui si aggiungono San Prospero, Concordia, Soliera e il capoluogo. Proprio a Modena è spuntato un altro caso sospetto: in via cautelativa, ieri notte, in una zona vicino a viale Jacopo Barozzi, si è svolto il primo di tre interventi di disinfestazione straordinaria contro la zanzara tigre (fino a venerdì). "Occorre avere pazienza – afferma il dottor Giuliano Carrozzi, direttore del Servizio epidemiologia dell’Ausl di Modena – perché ci vorranno ancora alcune settimane prima che i casi inizino a calare". Osservato speciale il focolaio di Carpi.

Dottor Carrozzi, perché ci sono tante persone infette proprio a Carpi?

"Il virus sarà arrivato probabilmente in città da un viaggiatore a luglio, e poi ha trovato ‘terreno fertile’ per estendersi. Carpi è una cittadina grande, viva, frequentata da tante persone, ha molto verde, il che ovviamente è un fattore positivo ma al tempo stesso è un elemento che favorisce il proliferare delle zanzare".

Come reputa sia stata la reazione delle istituzioni?

"L’Unità di crisi (Comune, Ausl, Regione, entemologo) si è mossa subito molto bene e in modo attivo: dal mio punto di vista il ‘metodo Carpi’ farà scuola come buone pratiche attuate tempestivamente. Sta lavorando davvero bene".

I casi però stanno salendo… "Innanzitutto, occorre considerare che i tempi di incubazione sono lunghi e non possiamo immaginare una conclusione rapida dell’emergenza. Inoltre, stiamo ‘stanando’ noi molti casi grazie ai prelievi in libero accesso. I primi giorni di agosto le persone, anche avvertendo quelli che sono i sintomi del virus, non pensavano subito alla Chikungunja, non andavano dal medico né facevano test: dopo il primo caso (l’8 agosto, la 49enne carpigiana e conseguente focolaio), le disinfestazioni e gli appelli alla popolazione, la consapevolezza è cambiata. Inoltre, su Carpi l’Ausl di Modena ha attivato i prelievi in libero accesso, invitando i residenti che da fine luglio abbiano manifestato sintomi compatibili con la Chikungunya (febbre e artralgie) e/o che abbiano effettuato viaggi in zone endemiche (Sud-Est Asiatico, Africa, America Centrale e Meridionale, subcontinente indiano, Oceania), a sottoporsi ad un prelievo del sangue e all’analisi delle urine per la ricerca di positività alla malattia".

Cosa sta comportando questo?

"Ci aiuta a rintracciare eventuali nuovi casi di infezione, individuarne la provenienza (paziente zero) e circoscriverne il più possibile la diffusione. In appena due settimane oltre 80 cittadini si sono sottoposti a prelievo".

C’è chi vorrebbe disinfestazioni continue come a Ferragosto…

"Le disinfestazioni con adulticidi hanno un potenziale carico ambientale dannoso. Uccidono non solo le zanzare ma anche insetti utili che si nutrono di zanzare, come le libellule. Inoltre, occorre tenere sotto controllo la tossicità sull’uomo, dunque ci vuole prudenza".