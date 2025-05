United Carpi batte Colombaro 3-1 e si avvicina alla salvezza nei playout

UNITED CARPI 3 COLOMBARO 1

UNITED CARPI: Mora, Kundome, Gianasi (66’ Vezzani), Garlappi, Cinelli, Cavallini, Coscelli, Mebelli (66’ Crispino), Malagoli, Nadiri (78’ Gualdi), Posponi (82’ Amedei). A disp.: Guadalupi, Pellacani, Malvezzi, Baraldi, Owusu. All. Gilioli.

COLOMBARO: Tosi, Cornia, Sganzerla (76’ Vandelli), Acanfora, Pacilli (69’ Gazzotti), Malavasi, Parisi (48’ Antonioni), Montorsi, Sula, Rispoli (60’ Calò), Francioso (60’ Cigarini). A disp. Bruno, Schenetti, Borelli, Bernardo. All. Perziano.

Arbitro: Antoni di Reggio

Reti: 44’ (rig.) Sula, 56’ (rig.) e 75’ Coscelli, 95’ Crispino

Note: espulsi al 44’ Cavallini e Acanfora. Ammoniti Montorsi, Antonioni, Garlappi

La sfida salvezza senza ritorno fra United Carpi e Colombaro manda all’inferno gli orange di Perziano, superati in classifica dai carpigiani e retrocessi, e manda al Purgatorio dei playout la squadra di Gilioli, che domenica a Fossoli sfiderà il Fiorano (con cui ha chiuso pari ma avanti 2-1 e 2-2 negli scontri diretti) potendosi salvare anche con un pari al 120’.

Al 33’ Cavallini imbuca verso Malagoli, che solo davanti al portiere non riesce a calciare. Qualche minuto più tardi Kundome perde una palla sanguinosa davanti all’area, Francioso ne approfitta per calciare: Mora risponde presente. Al 41’ su una mischia Cavallini e Acanfora si strattonano e si scalciano. Antoni espelle i due giocatori, concedendo però il rigore in favore del Colombaro. Dal dischetto Sula spiazza Mora.

Al 45’ capocciata di Malagoli sul fondo, poi Nadiri in mezza rovesciata non trova la porta. In avvio di ripresa la disattenzione di Kundome rischia di costare carissima, il Colombaro non ne approfitta. Al 50’ annullato il 2-0 di Francioso per offside. Al 56’ Coscelli per Nadiri, abbattuto in area da Tosi. Dagli undici metri Coscelli fa 1-1. Al 75’ Coscelli fa 2-1 con una super puniozione. Il Colombaro si riversa in avanti alla ricerca di un pareggio che varrebbe i playout e all’89’ Cigarini lo sfiora. In pieno recupero Amedei per Crispino che chiude i conti.