United Carpi da favola. Poker con Kundome e Giovannini

BAISO SECCHIA1UNITED CARPI4

BAISO SECCHIA: Bacciocchi, Pavarini, Silvestri, Gazzotti, Bonini, Paglia, Benassi (15’st Viviroli), Bertolani (25’st Pederzini), Briselli (15’st Caselli), Caputo (33’st Ghirelli), Barozzi. A disp. Brevini, Morselli, Ovi, Casini, Zanetti. All. Baroni

UNITED CARPI: Chiossi, Gianasi (46’ Amura), Kundome, Gazzini, Paramatti, Hardy, Giovannini, Mebelli (46’ Pellacani, Kolaveri, Crispino, Posponi (88’ Vezzani). A disp. Bordini, Malvezzi, Nappa, Nadiri, De Marino, Sackey. All. Gilioli.

Arbitro: Ravaglia di Bologna

Reti: 7’ Giovannini, 22’ Barozzi, 18’st e 40’st Kundome, 49’st Giovannini

Note: espulso al 46’st Hardy Nana, ammoniti Mebelli, Kundome, Hardy, Caselli

E’ uno United Carpi a forza quattro quello che sbanca con un super poker il campo del Baiso. La gara si sblocca subito: al 6’ Paramatti cambia gioco per Gazzini, cross morbido sul secondo palo e Giovannini è il più lesto a insaccare di testa. Al 22’ punizione tagliata dalla sinistra e Barozzi incorna sul palo lontano. I locali sfiorano il sorpasso prima con Caputo, fermato da Bacciocchi, poi con la traversa di Briselli al 25’. Al 41’ Kundome spaventa Bacciocchi con un colpo di tacco di poco a lato. Al 61’ cross di Pellacani dalla destra e Kundome irrompe in area per il 2-1. Poco dopo Posponi è fermato da un grande intervento di Bacciocchi. All’85’ ancora Pellacani crossa e Kundome non perdona per il 3-1. Nel recupero Hardy rimedia un doppio giallo, ma al 94’ Kolaveri serve Giovannini che fa 4-1 con un lob.