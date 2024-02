United Carpi vince in rimonta. Quarantolese in zona playout

Quarantolese

1

United Carpi

2

Quarantolese: Malavasi, Bonaccio, Mari (38’ s.t. Castorri), Bottazzi (22’ s.t. Sacchetti ), Pisa, Gobbi, Palmieri, Bortolazzi (40’ s.t. Manicardi), Gozzi (13’ s.t. Zambelli), Pozzetti, Malagoli (22’ s.t. Acanfora. All. Loddi (Campedelli, Poletti, Barbalaco, Mancini, Zambelli) United

Carpi: Rufo, Paramatti (16’ s.t. Romani), Vezzani, Teocoli, Bulgarelli, Ceci, Malagoli (22’ s.t. Chakir), Garlappi, Jocic (46’ s.t. D’Elia), Assouan (40’ s.t. Cometti), Elatachi (28’ s.t. Ginasi). All. Borghi (Lusetti, Romani, Artioli, Mebelli, Cecchetto)

Arbitro: Ferri di Bologna

Reti: 14’ p.t. Palmieri (rig.), 16’ p.t. e 44’ p.t. Jocic

Note: ammoniti Gobbi, Palmieri, Sacchetti, Bulgarelli, Teocoli.

Lo United Carpi vince in rimonta e irrompe nelle zone più nobili della classifica, la Quarantolese resta in zona playout. Campo ai limiti della praticabilità e gara combattuta fino alla fine. Vincono gli ospiti grazie alla doppietta di Jocic che ‘marchia a fuoco’ il primo tempo con una rete di testa e un’altra ‘di rapina’ a capitalizzare un’errata respinta di Malavasi su un cross dalla sinistra . La Quarantolese, che era andata in vantaggio per prima con un rigore guadagnato da Pozzetti e trasformato da Palmieri, prova a ricucire nel corso della ripresa ma spreca qualcosa di troppo – con Bottazzi, Pozzetti e il subentrato Acanfora - dando strada alla squadra di Borghi, che gestisce il vantaggio e si issa, complice l’ottavo risultato utile consecutivo, al quinto posto in classifica.