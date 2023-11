’Uniti per la pace’, a Castelfranco un Natale speciale

"Uniti per la pace". Questo è in sintesi lo slogan lanciato dal sindaco Giovanni Gargano durante la conferenza stampa di presentazione delle iniziative natalizie che vede il coinvolgimento di oltre 25 fra associazioni e parrocchie. E la pace prende le forme di un Babbo Natale sorridente e vestito con i colori della pace che campeggia sulla brochure che racchiude tutti gli eventi. Si inizia con il prossimo sabato quando saranno accese le luminarie con lo spettacolo "Ci vediamo in piazza". L’appuntamento è alle 18 in piazza della Vittoria con il presentatore Andrea Barbi di Trc. Poi è un susseguirsi di appuntamenti per grandi e piccini. Ecco i concerti dei maestri campanari, che quest’anno si terranno non solo a Castelfranco ma anche nelle frazioni e all’ospedale. Poi spettacoli di danza, recitazione e musica tutti i weekend lungo Corso Martiri. Concerto gospel il 17 dicembre, ’Lo schiaccianoci’ il 20 al teatro Dadà, l’ormai noto brindisi del tortellino alle 18,30 del 22 dicembre insieme al sindaco e alle autorità del paese. Alla vigilia di Natale il focus sarà sullo spettacolo itinerante di bolle di sapone, mentre il giorno di Natale a Manzolino alle 9 ci saranno gli zampognari. Non mancano anche due concerti per organo ed uno spazio in piazza Garibaldi per fare le foto natalizie con gli animali. Anche il Museo civico è coinvolto: il 2 dicembre lì si terrà il convegno ’Castelfranco baluardo dello stato Pontificio’.

"Parlare di leggerezza e serenità in un momento come questo si puo’? Secondo noi si", ha detto il sindaco. "La pace si può costruire ogni giorno in ogni luogo – ha aggiunto l’assessore Silvia Cantoni – e noi vogliamo farlo anche a Natale".

Paola Magni