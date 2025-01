Università di Modena e Reggio Emilia, boom di immatricolazioni

Modena, 22 gennaio 2025 – Sono 8.687 le ragazze e i ragazzi che per l’anno accademico 2024/25 hanno scelto l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, registrando una crescita del 5,4% rispetto all’anno precedente. Numeri che fanno ben sperare e che si collocano ben al di sopra della media nazionale, ferma a un aumento dell’1%.

“La scelta di un Ateneo – commenta il Magnifico Rettore di Unimore, Prof. Carlo Adolfo Porro – è sempre un atto di fiducia, verso l’istituzione e verso il futuro che si desidera costruire. I numeri registrati quest’anno raccontano di un’università capace di essere punto di riferimento per chi cerca opportunità reali, un ambiente formativo solido e strumenti concreti per affrontare le sfide del domani”.

Dei nuovi iscritti, 4.716 sono donne e 3.971 uomini. I dati evidenziano come il numero delle immatricolate sia cresciuto più del doppio rispetto a quello degli immatricolati: +7,43% contro +2,93%. Questo incremento generale premia il lavoro dell’Ateneo, impegnato non solo nel garantire una didattica di qualità, ma anche nel creare percorsi che offrano reali opportunità occupazionali ai laureati e alle laureate. "I risultati di Unimore – continua il Rettore – parlano chiaro: tassi di occupazione superiori alle medie regionali e nazionali e percorsi accademici che sanno tenere insieme preparazione e prospettive professionali. È la prova che una formazione di qualità crea valore, tanto per i singoli quanto per la collettività”.

Le parole del Professor Porro trovano conferma nei dati dell'ultimo Rapporto AlmaLaurea: a un anno dal conseguimento della laurea triennale, l’81,9% dei laureati Unimore risulta occupato. Tra i laureati magistrali, la percentuale sale all’84,8%, un dato nettamente superiore alla media nazionale (75,7%) e a quella regionale (79,1%).

A cinque anni dalla laurea, il tasso di occupazione raggiunge il 91,3%, contro l’88,2% della media nazionale e l’89,6% di quella regionale. Per consolidare questo importante trend di crescita, i Dipartimenti di Unimore sono già pronti a incontrare le future matricole in occasione dell’evento "Unimore Orienta”. L’appuntamento prevede la presentazione in streaming delle Lauree Triennali e Magistrali a Ciclo Unico il 19 febbraio 2025, mentre il 18 e 19 marzo sarà la volta delle Lauree Magistrali di secondo livello. “Guardiamo al futuro con l’ambizione di crescere ulteriormente, in modo sostenibile e nell’ottica di confermarci una scelta di valore per chi desidera costruire il proprio domani”, conclude il rettore Adolfo Porro.