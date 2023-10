Università del Biomedicale, nasce il corso di laurea specialistica

Il progetto dell’Università del Biomedicale arriva finalmente a prendere corpo e diventerà operativo a partire da settembre del prossimo anno quando, nell’Area Nord, partirà il biennio di laurea specialistica con Mirandola in pole position. L’idea l’aveva lanciata Nomisma ad un convegno tenutosi a gennaio dell’anno scorso dove, tra gli obiettivi proposti all’Unione dei Comuni Modenesi Area Nord nella relazione finale al Patto per lo sviluppo, si parlava anche di un corso universitario di specializzazione sul biomedicale. Ora il progetto diventa realtà. La collaborazione tra le Università di Modena-Reggio Emilia, Trento e Verona – che hanno dato vita a un corso interateneo di laurea triennale in ingegneria biomedica – e l’Unione dei Comuni Modenesi Area Nord che ha raccolto e sviluppato lo spunto di Nomisma, gestendo le relazioni e promuovendo le attività, ha dato i suoi frutti. Il distretto del biomedicale dell’area Nord ospiterà il biennio di laurea specialistica, grazie anche alla partecipazione del Comune di Mirandola e della Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola, che sosterrà economicamente l’iniziativa. Consapevole che "crescita tecnologica e capacità di innovazione del distretto passano obbligatoriamente dalla qualificazione e formazione del capitale umano", l’Unione ha coinvolto in un proficuo dialogo l’Università di Modena e Reggio Emilia per ampliare e migliorare l’offerta educativa del territorio, con l’obiettivo di agganciare stabilmente le imprese del distretto e costruire un sistema di formazione universitaria capace di integrarsi con i processi innovativi delle imprese. "I soggetti del territorio saranno chiamati ad una importante sfida che renderà ulteriormente attrattivo questo territorio: oltre alla didattica, sarà necessario fornire, accanto alle sedi e ai laboratori, anche un sistema di accoglienza e di trasporto pubblico adeguato ai bisogni degli studenti e azioni di promozione del raccordo tra il mondo della ricerca e le aziende". "Essere riusciti a portare nella Bassa un corso universitario specialistico sul biomedicale rappresenta un importante risultato per il nostro territorio che lo renderà anche più attrattivo – spiega Alberto Calciolari, presidente dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord –. Questo corso di laurea si affiancherà all’offerta formativa proposta dal Tecnopolo e dalla scuola di specializzazione ITS, dando una risposta di qualità al nostro comparto del biomedicale che rappresenta il terzo al mondo per importanza. Ringraziamo tutti gli attori coinvolti, ovvero Università, imprese, enti locali e la Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola che unendo le forze sono riusciti a raggiungere questo traguardo importante per il territorio".

Angiolina Gozzi