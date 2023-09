"Università della Terza Età a Finale Emilia: ecco i nuovi corsi"

Si inaugura ufficialmente il 32° anno accademico dell‘Università della Terza età e del Tempo libero, promossa dal Carc: i nuovi corsi verranno presentati sabato 9 settembre alle 17 presso la sede di via Rovere 31E. Come sempre, le proposte dell‘Ute spaziano su tantissimi temi e attività, con un portfolio di attività ad ampio raggio, dalla letteratura italiana all’archeologia, dalla pittura al teatro, dal cinema alla pasticceria, dall’enologia al burraco, e poi disegno, storia della musica, natura: fra i corsi c‘è perfino "The beer journey" ovvero un viaggio alla scoperta della birra condotto da Filippo Fabbiani. Da quest‘anno per partecipare ai corsi Ute è obbligatorio essere soci di Carc Aps: le iscrizioni si riceveranno da lunedì 11 settembre presso gli uffici del Carc, tutte le mattine, oppure si potranno effettuare direttamente sul sito dell‘associazione (ute.carcfinale.it). Per ogni corso viene richiesto un piccolo contributo di frequenza, ma per gli studenti di scuola media e scuola superiore tutte le iniziative sono gratuite.