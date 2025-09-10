Università senza barriere . Aule, auditorium e uffici più accessibili per i disabili

L’Università ha avviato un progetto pilota che rende più accessibili aule e sportelli attraverso l’installazione di sistemi ’Hearing Loop’, tecnologie a induzione magnetica che permettono alle persone con disabilità uditiva di ricevere in maniera diretta e chiara i segnali audio provenienti da microfoni e impianti di diffusione sonora. Si tratta di un intervento diffuso che ha coinvolto sei edifici universitari, tra cui aule magne e sportelli di segreteria.

Il progetto è stato promosso dal Servizio accoglienza studenti con disabilità e con Dsa, nell’ambito della Direzione servizi agli studenti, che ha individuato le necessità più urgenti a partire dalle segnalazioni raccolte negli ultimi anni. La direzione tecnica di Unimore ha seguito la progettazione e l’esecuzione dei lavori, curando l’installazione degli impianti e la loro integrazione con le dotazioni esistenti. Si tratta di un lavoro congiunto che ha unito le competenze amministrative e quelle tecniche dell’Ateneo, con l’obiettivo di costruire ambienti universitari realmente accessibili.

Le sedi interessate sono state scelte in ragione della loro centralità nelle attività didattiche e di servizio. A Modena l’intervento ha riguardato l’aula B di San Geminiano, l’aula P0.4 del Dipartimento di Ingegneria Enzo Ferrari e l’Auditorium del Tecnopolo.

L’installazione ha previsto due tipologie di soluzioni. Per gli sportelli è stato utilizzato un sistema che comprende driver, loop a induzione e microfono a mouse, in grado di superare barriere fisiche come vetri o divisori. Per le aule e gli auditorium è stata predisposta un’antenna a induzione lungo il perimetro degli spazi, collegata a centraline e impianti microfonici, in modo che il segnale possa essere ricevuto direttamente dai dispositivi acustici con telecoil, compresi apparecchi e impianti cocleari. "Questo progetto pilota – sottolinea Porro – rappresenta l’avvio di un percorso che il nostro Ateneo intende portare avanti con continuità. L’obiettivo è estendere progressivamente le installazioni ad altri edifici e ad altri spazi di servizio, così da creare una rete diffusa di aule accessibili. Si tratta di un investimento che interpreta al meglio la missione di un’università pubblica, che non può limitarsi a offrire didattica e ricerca di qualità, ma deve garantire condizioni di partecipazione effettiva a tutta la comunità studentesca. La collaborazione tra la Direzione Servizi agli Studenti e la Direzione Tecnica dimostra quanto sia decisivo un approccio integrato".