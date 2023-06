Università, tensione al bar I gestori: "Chiuderemo Contratto non rispettato"

di Stefano Luppi

"Il mio contratto di concessione con Unimore prevede entrate dai distributori di acqua e lattine, annullati perché ci hanno posizionato al fianco un distributore gratuito di acqua. Ho l’esclusiva per i catering interni alla struttura universitaria, ma spesso e volentieri arrivano altre imprese commerciali per gli eventi. Io sono obbligato a tenere aperto anche nei mesi di vuoto dell’ateneo e così il 30 giugno sarò costretto a chiudere perché mi indebito troppo e non possiamo andare avanti così. Ovviamente porterò Unimore, che non risponde, in tribunale". La famiglia Madonna, il barman Raffaele con il papà Salvatore e la mamma Rosa Amirante, gestisce dal 2013 il bar-self service del polo Unimore di via Vivarelli, quello caratterizzato dall’aereo al centro dello spiazzo. Con Unimore fino al 2019 tutto è filato bene o quasi, ma la pandemia ha causato problemi e forse ne ha acuito altri già presenti. Così, ieri, Raffaele Madonna ha deciso di raccontare la sua verità a taccuini e telecamere, accusando direttamente l’ateneo e i suoi vertici.

"Vede?", dice Madonna accompagnando i giornalisti in un’area del dipartimento di ingegneria, "io sono il titolare delle macchinette del caffè e di quelle di snack e bevande, acqua compresa. Erano entrate annuali per circa 35mila euro, cifra che si è completamente azzerata da quando Unimore a fianco ha posizionato un distributore di acqua gratis. I ragazzi, giustamente, si riforniscono qui di acqua e per farlo, altra beffa per noi che siamo i concessionari, utilizzano le 3500 borracce regalate di recente dall’ateneo". Nei pochi minuti di permanenza vari studenti in effetti hanno riempito le loro borracce e qualcuno – addirittura – bottiglie d’acqua di plastica. Azione, quest’ultima, che vanifica anche il pregio di posizionare un distributore d’acqua che eviti il consumo di bottigliette in plastica. Ma non è tutto, secondo Madonna: "Un’altra voce di entrata che serviva a coprire l’affitto annuo che paghiamo e ad avere un piccolo margine economico per noi lavoratori era il servizio catering per i molti eventi, lauree e presentazioni che si svolgono qui in via Vivarelli. Ne abbiamo l’esclusiva, ma invece quasi ogni giorno arrivano imprese esterne: dovrebbero esserci sottoposti i preventivi e magari a noi restano catering da poche centinaia di euro mentre quelli da 4-5mila euro li fanno bar esterni. Perché tutto ciò, visto che in tanti anni nessuno si è mai lamentato dei nostri prodotti e comportamenti?".

Il titolare del bar racconta poi altri particolari della intricata vicenda: "L’università, quando siamo arrivati a seguito del bando vinto, ci ha dato i locali al grezzo e noi abbiamo speso 200-250mila euro per arredarli. Il contratto di affitto di 38mila euro annui prevede il lavoro su 12 mesi, ma qui almeno per 6 non ci sono studenti e docenti e così io non incasso nulla. Ho chiesto di tenere chiuso per certi periodi, ma mi è stato negato. Così in alcuni periodi la mia famiglia è obbligata a restare fino alle 19 senza battere un solo scontrino. Unimore peraltro non ci viene incontro in nulla e così non resta altro che il tribunale. Ma tra 3-4 anni che ne sarà di noi lavoratori?".