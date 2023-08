Uno show dedicato a Little Tony "Così celebriamo l’arte di papà"

di Stefano Marchetti

Lui era di casa qui. "Eh sì, quante volte mio papà è venuto a Fiorano e a Maranello: questi per lui erano luoghi del cuore. Amava le Ferrari, queste auto meravigliose: ne ha acquistate, ne ha rivendute... Sono state la sua grande passione", ricorda con un pizzico di emozione Cristiana Ciacci, figlia di Little Tony, l’indimenticabile Elvis italiano, rock’n’roll e cuore matto, che ci ha lasciato dieci anni fa. E allora, sarà come un ‘ritorno’ il concerto che la Little Tony Family (con Cristiana e Angelo Petruccetti, storico collaboratore del padre) terrà domani sera alle 21.30 in piazza Falcone e Borsellino a Spezzano di Fiorano: "Con il nostro spettacolo, vogliamo tenere accesa e viva l’eredità musicale di mio papà. Lui stesso me lo ha chiesto e aveva scelto il nome del gruppo", aggiunge Cristiana.

Come sarà il vostro concerto? "Due ore fitte fitte di musica, coreografie e sorprese. Siamo in tanti sul palco, la band, le ballerine, ma al centro resta sempre lui, papà. Su un maxischermo riproponiamo momenti della sua carriera, e noi riportiamo in scena tutto il suo mondo musicale, il rock’n’roll, il country, la melodia italiana. E io ho l’onore di poter cantare insieme a lui...".

In che modo?

"Abbiamo scelto due brani, il celebre ‘Something stupid’ e ‘Mai più soli’, che Danilo Amerio scrisse per mio padre, e proponiamo due duetti virtuali. Ogni volta per me è un brivido".

Che artista era Little Tony? "Uno straordinario professionista, di enorme serietà e profonda umiltà. Ed è stato un uomo generosissimo. L’artista e la persona in lui coincidevano: tutti l’hanno conosciuto per il suo entusiasmo, per la sua carica, magari per i suoi jeans, i suoi stivaletti e il suo ciuffo, ma lui era così anche a riflettori spenti. Solare, sincero, autentico. Non si travestiva: portava lo stesso stile di vita sul palco e nel privato".

E che papà è stato?

"Ricordo ancora quando avevo 3 o 4 anni e lui mi prendeva con sé ai concerti. C’erano folle incredibili di persone che chiedevano una foto, un autografo: qualche volta mi consegnava un pacchetto di foto da distribuire agli ammiratori. Era divertentissimo. Poi a 13 anni sono entrata nel coro e anche nel corpo di ballo dei suoi spettacoli: sono cresciuta artisticamente con lui. Mi ha insegnato tanto". Fra le sue canzoni, quali ama di più?

"Di sicuro, in generale, ‘Riderà’ e ‘Cuore matto’ sono fra le più conosciute. Io però amo moltissimo anche brani meno noti, ma estremamente toccanti: per esempio ‘Cavalli bianchi’ che uscì nel 1974, proprio l’anno in cui sono nata, o ‘Come un anno fa’, il rifacimento di ‘Vincent’, e ‘Il mio amore con Giulia’ che racconta l’amore con la mamma. Sono stati a volte il lato B dei 45 giri più famosi, ma per me hanno un significato profondo. Tante volte gli dissi che avrebbe dovuto fare un album con queste canzoni".

Crede che oggi suo padre potrebbe essere celebrato di più? "L’Italia ha avuto straordinarie eccellenze in campo artistico, e certamente mio padre ne ha fatto parte. Noi facciamo un’opera certosina per far sì che la sua figura venga ricordata, anche se oggi ‘esisti’ soprattutto se compari in tv. Bisogna tenere con noi questi grandi artisti: e non si farà mai troppo per ricordarli".