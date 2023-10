Uno showroom per i tortellini. Sfogline all’opera e assaggi

Il tortellino tradizionale di Castelfranco Emilia, da ieri, ha ufficialmente una sua nuova casa. Giovanni Degli Angeli, presidente di "La San Nicola" (l’associazione che organizza annualmente la Sagra del Tortellino Tradizionale) l’ha definita "showroom", ma in realtà è molto di più. E, in prospettiva, potrà portare un grande valore sul territorio. Gli spazi sono quelli della "Saletta Berselli", in piazza Garibaldi 7, così chiamati in omaggio alla storica famiglia castelfranchese proprietaria dell’immobile, che ha concesso in affitto questo bi-locale a La San Nicola a un prezzo super agevolato. Qui, una volta al mese, La San Nicola organizzerà la vendita al pubblico dei tortellini tradizionali di Castelfranco Emilia (volendo anche con il brodo di cappone), ma il progetto è quello di andare ben oltre la logica del negozio. Oltre alla vendita mensile, nelle intenzioni dell’associazione questo spazio dovrà diventare sempre più un luogo dimostrativo in cui turisti e visitatori potranno vedere come si fa il vero tortellino tradizionale di Castelfranco Emilia, partendo proprio dai suoi ingredienti, che tra l’altro prevedono ben tre Dop (denominazione di origine protetta) e Igp (indicazione geografica protetta) soltanto nel ripieno: Parmigiano Reggiano Dop, Prosciutto di Modena Dop e Mortadella Bologna Igp. Su prenotazione quindi (per chiedere informazioni si può scrivere una mail a info@maestresfogline.it), in ogni giorno della settimana previa disponibilità, i visitatori che prenotano potranno vedere un gruppo di maestre sfogline all’opera e – qui sta un altro plus del locale – potranno anche fare assaggi e degustazioni in loco. Un vero e proprio viaggio esperienziale, in altri termini, per imparare a fare il tortellino tradizionale e per degustarlo in loco. Indescrivibile l’emozione di Gianni Degli Angeli al momento del taglio del nastro, avvenuto ieri mattina, con tanto di benedizione del parroco, Don Remigio, e di presenza di autorità civili e gastronomiche, dal sindaco Giovanni Gargano al presidente di Piacere Modena, Enrico Corsini. "Oggi (ieri, ndr) – ha detto Degli Angeli – è una giornata particolare. Il percorso che abbiamo intrapreso parte da lontano e in qualche modo, con l’apertura in piazza Garibaldi, siamo tornati proprio dove la Sagra del Tortellino Tradizionale aveva preso il via, alla fine degli Anni Settanta. In 42 edizioni, tanti sono i traguardi che abbiamo tagliato". Degli Angeli ha ricordato la pace che il tortellino ha spesso portato all’interno delle divisioni politiche, ha ripercorso il gemellaggio con Marktredwitz, ha evidenziato la fontana del tortellino, ha sottolineato il ruolo di ambasciatore del tortellino nel mondo, con le trasferte delle sfogline a Dubai, all’Expo di Milano, a Indianapolis e a Miami. Degli Angeli ha inoltre ringraziato per il supporto l’amministrazione comunale e la famiglia Berselli.

Da parte sua il sindaco Gargano, rimarcando anche il ruolo sociale del tortellino (vista la collaborazione tra La San Nicola e un paio di detenuti del Forte Urbano, per insegnare loro un lavoro utile quando finiranno di scontare la loro pena), ha commentato: "Avremo un luogo dove fare conoscere la nostra identità". Enrico Corsini ha concluso: "Noi abbiamo sempre sostenuto il tortellino tradizionale di Castelfranco perché nel suo ripieno contiene tre Dop e Igp".

Marco Pederzoli