Uno spazio intitolato a Pacchioni

Modena intitolerà uno spazio o un bene della città ad Aude Pacchioni, già partigiana, sindacalista, consigliera comunale e assessora, scomparsa a 94 anni nel 2021. Il Consiglio comunale ha approvato la proposta illustrata da Vincenzo Walter Stella di Sinistra per Modena.

Illustrando l’ordine del giorno, Stella ha evidenziato "l’altissimo profilo morale" con cui Pacchioni, nata a Soliera nel 1926, ha condotto la propria esistenza e affrontato le ingiustizie, a partire da quelle vissute durante il ventennio fascista. "Proprio l’impegno antifascista è stato una costante nella sua vita – ha specificato il consigliere – in difesa di principi non negoziabili come libertà, solidarietà ed equità, che l’hanno resa figura fondamentale del riscatto morale e sociale di Modena durante la Resistenza".