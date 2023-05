Uno spazio sensoriale ’terapeutico’ per le persone affette da demenza

E’ stato inaugurato ieri l’Angolo Multisensoriale al Centro diurno De Amicis a Carpi. Si tratta di un progetto per alleviare le conseguenze delle patologie di persone con diagnosi di demenza. In questo spazio, infatti, attraverso i sensi, è possibile entrare in contatto con gli ospiti, calmandoli e tranquillizzandoli, allenando l’attenzione e la percezione sensoriale, migliorando così la loro qualità di vita. Grazie alla sensibilità e generosità del Lions Club Carpi Alberto Pio e del Rotary Club Carpi, che hanno sposato la realizzazione del progetto e finanziato l’allestimento delle strutture che accoglieranno l’Angolo Multisensoriale, ASP Terre d’Argine (che gestisce il Centro) ha potuto intervenire riqualificando ulteriormente lo spazio esistente mettendolo a disposizione degli utenti della struttura e al personale formato.

"Ringrazio i donatori e operatori – commenta l’assessore al Sociale, Tamara Calzolari – che hanno creduto con noi a questo progetto per migliorare il benessere degli ospiti del Centro diurno dedicato alle demenze, per tutti i cittadini dell’unione Terre d’Argine e le loro famiglie".

Lo scorso autunno il personale di ASP Terre d’Argine, è stato appositamente formato al fine di apprendere le tecniche di attuazione delle terapie multisensoriali, l’approccio e la relazione al paziente, l’uso degli stimoli sensoriali e l’implementazione di protocolli di intervento specifici per i disturbi comportamentali. L’Angolo Multisensoriale presenta pareti mobili, tende dotate di immagini rilassanti ed è arricchito all’interno con stimoli multisensoriali come una lampada a luci colorate, diffusore di essenze, poltrona elettrica comoda e accogliente, schermo per proiettare filmati e diffondere musica.