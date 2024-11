Uno spettacolo ‘di destra’ E il mondo di Alda Merini

Per sopravvivere in un’Italia cambiata, dove gli "spettacolini di sinistra" non hanno più senso, due attori decidono di... diventare artisti di destra. Ironica riflessione sulla politica di oggi, debutterà da giovedì 7 a domenica 10 al Teatro delle Passioni "Uno spettacolo italiano", di e con Niccolò Fettarappa e Nicola Borghesi (nella foto). Al Michelangelo, domani e mercoledì Federico Perrotta e Claudio Insegno saranno "Stanlio e Ollio", la coppia che ha ‘inventato’ la risata: sempre al teatro di via Giardini, poi, sabato 9 Giorgia Trasselli interpreterà l’emozionante "Indagine su Alda Merini". Al Comunale di Carpi, sabato 9 e domenica 10 Violante Placido, Ninni Bruschetta e Woody Neri portano il nuovo adattamento di "1984", il mondo distopico di George Orwell trasportato nell’odierna Silicon Valley e nella società dell’intelligenza artificiale.

Una grande protagonista, Maddalena Crippa, in scena con Maximilian Nisi, inaugura venerdì 8 la stagione del teatro Comunale di Bomporto con "Un sogno a Istanbul", dal bestseller di Paolo Rumiz: una donna misteriosa, un amore travolgente, un viaggio che è come un rito. Domani sera al Temple Theater di Sassuolo, il celebre autore e regista tv Duccio Forzano racconterà le sfide della sua vita "Come Rocky Balboa", poi mercoledì 7 all’Off di Modena, Guido Catalano, ‘poeta professionista vivente’, sarà a confronto con i testi di Charles Bukowski.

s.m.