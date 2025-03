Uno sportello per imparare a creare eventi

Chi vuole organizzare eventi in città potrà avvalersi ora di un nuovo servizio messo a disposizione dal Comune. Nasce infatti lo sportello online, ‘Cultura obiettivo Comune’, che fornirà un orientamento generale per i passaggi necessari a realizzare iniziative e manifestazioni sul territorio. "Lo sportello – afferma l’assessore alla Cultura Giuliano Albarani - vuole essere un catalizzatore delle energie creative della città che consenta e promuova la crescita delle proposte, fornendo tutte le informazioni indispensabili". Basterà compilare un modulo online per essere messi in contatto con il Servizio Eventi che prenderà in carico la richiesta e risponderà ai i quesiti che ruotano attorno alla complessa operazione di programmazione e realizzazione di un evento culturale. "Compito primario dell’amministrazione, in una realtà vitale e propositiva come Carpi - prosegue Albarani – è quello di incentivare e facilitare il protagonismo della società civile in ambito culturale. Attraverso lo sportello intendiamo dare risposte sia alle realtà già attive che vogliono rafforzare e diversificare la propria offerta, sia ai gruppi di ‘outsider’, in primis a quelli giovanili, che desiderano mettersi in gioco e possono contribuire al rinnovamento del tessuto culturale cittadino". Per accedere allo sportello, si compila il form pubblicato nella pagina dedicata del sito con i dati del richiedente, una breve descrizione dell’evento che si vorrebbe realizzare, la data e il luogo richiesti, e un elenco delle informazioni di cui si ha bisogno.