Uno strumento salvavita ’made in Medolla’

EcmoLife, l’apparecchiatura cuore polmone realizzata dalla medollese Eurosets, fondamentale per tenere in vita un bimbo torinese di 5 mesi in attesa di trapianto. Per la prima volta al mondo questo strumento salvavita portabile, in commercio dal 2019 e adottato in 60 paesi al mondo, da applicare ai pazienti in shock cardiaco o con grossi problemi respiratori polmonari, in attesa del recupero funzionale degli organi o per coprire l’intervallo necessario alla esecuzione del trapianto, è stato utilizzato dall’ospedale Regina Margherita di Torino in un paziente in età pediatrica. Per l’azienda medollese, che con la vicenda della giovane di Saida Ibnou Bouzid era arrivato sul tavolo del Presidente della Repubblica, il quale ha conferito di recente al suo amministratore delegato Antonio Petralia le insegne di Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica, si tratta del raggiungimento di un altro significativo traguardo, accresciuto dall’orgoglio che la macchina – in qualche modo rivoluzionaria e ora in dotazione in parecchi ospedali italiani e stranieri – è stata interamente progettata e realizzata da ingegneri italiani.

Sul piccolo, nato con una grave cardiopatia congenita, portatore anche di una anomalia genetica che non consentiva all’unico ventricolo di funzionare correttamente, l’équipe della Cardiochirurgia pediatrica e delle Cardiopatie congenite dell’ospedale piemontese ha tentato con due interventi di stabilizzare la situazione, che però alla fine è precipitata ugualmente. A questo punto è stata utilizzata EcmoLife, che ha consentito di far sopravvivere il piccolo fino all’arrivo di un cuore idoneo, sostituendo temporaneamente le funzioni di cuore e polmone.

Ciò è stato possibile perché Ecmolife è dotata di un avanzatissimo sistema di monitoraggio che permette una continua verifica dell’efficacia del trattamento. Inoltre, la macchina è caratterizzata da una pompa centrifuga che riproduce la funzione meccanica del cuore. Questo garantisce l’assenza di contatto diretto tra le parti in movimento in modo da evitare il generarsi di calore che danneggerebbe le cellule del sangue. Dopo 8 giorni di assistenza extra-corporea, che grazie ad EcmoLife ha consentito una eccellente stabilizzazione emodinamica, si è potuto sottoporre il piccolo paziente al trapianto di cuore con un organo proveniente dalla Germania, accettato, vista l’emergenza, nonostante fosse di un gruppo sanguigno incompatibile. L’intervento, durato circa 8 ore, è tecnicamente riuscito. Il bimbo è tuttora degente presso la Terapia Intensiva cardiochirurgica del nosocomio torinese.

