"Un’oasi dove coltivare la biodiversità"

Un’oasi naturale alle porte di Modena dove coltivare biodiversità, memoria e condivisione: è il progetto del giardino sensoriale ‘Oasi dei mulini’, 3mila metri lineari di campagna lungo strada Alberto che stanno sorgendo negli spazi della fattoria didattica Accanto. Un’idea che ha radici profonde: è iniziato nel 2022 il percorso che ha portato alla costruzione dell’associazione di Promozione Sociale Accanto alla Terra e, di conseguenza, a immaginare uno spazio che potesse dare la possibilità a chiunque di passare del tempo in natura. Un tempo di attività ma anche contemplativo, di rilassamento. Soprattutto uno spazio che fosse accessibile a tutti: bambini, anziani, disabili. Nel 2023, grazie al bando regionale ‘Giovani per il territorio’ - sì, perché a mettere in piedi questo progetto è un gruppo di trentenni - il lavoro è partito. "Abbiamo costruito i sentieri del giardino, tre spirali che si congiungo al centro ispirate al simbolo del triskell, preso in prestito dalla mitologia celtica", spiega Chiara Vecchi, 29 anni, socia dell’associazione. Ad ognuna di esse è dedicata una delle anime del progetto: ricordi, orto e suono. "Il ricordo a cui stiamo passando sopra, l’agricoltura che non è più quella di una volta e il suono inteso come ascolto, osservazione, attenzione verso ciò che ci circonda e verso l’altro", le parole di Elisa Pugna, ortoterapista ed educatrice, oltre che parte del gruppo di lavoro. "Nella spirale dei ricordi vogliamo seminare grano, papaveri e fiordalisi che rimandano alle memorie contadine di un tempo - continua Vecchi -. La spirale del suono sarà popolata di essenze, dal Tarassaco al Topinambur, in grado di attirare gli insetti mentre quella dell’orto avrà un fico, fiori da orto come i girasoli e le calendule e cassoni con orti rialzati per poter lavorare anche da seduti".

Chiara Mastria