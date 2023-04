"Un’oasi naturalistica nella cava abbandonata"

"Ora si passi dalle parole ai fatti, revocando l’autorizzazione alla costruzione del nuovo frantoio di Altolà e dimostrando nei fatti di voler realmente tutelare la nostra acqua di falda". Questo, in estrema sintesi, è quanto chiede il Comitato Altolà Cave attraverso la sua presidente, Debora Guarnieri (nella foto), all’indomani della notizia della liquidazione giudiziale per la Granulati Donnini (il 4 maggio a Modena è prevista l’udienza dei creditori per l’esame dello stato passivo). "Anche il Comitato Altolà Cave – rileva Guarnieri – intende intervenire in merito ai nuovi scenari che si aprono per il nostro territorio dopo l’avvio della procedura di liquidazione giudiziale a carico della ditta Granulati Donnini. Siamo ovviamente d’accordo col sindaco di San Cesario quando dichiara che il nuovo mega frantoio previsto nelle cave di Altolà è un’opera ormai superata che va fermata. Pensiero, più volte ribadito dal nostro Comitato. Ci rammarica però che solo ora, a seguito del possibile fallimento della Granulati Donnini, il sindaco prenda in considerazione la necessità di tutelare e salvaguardare la nostra acqua di falda. Il permesso di costruire del frantoio di via Martiri Artioli risale al lontano 2015 e dopo ben 8 anni le esigenze del nostro territorio sono cambiate". Poi, ecco la richiesta. "Chiediamo al sindaco – dice ancora Guarnieri – di revocare l’autorizzazione alla costruzione del nuovo frantoio dimostrando nei fatti di voler realmente tutelare la nostra acqua di falda che non deve essere né sprecata, né inquinata, tantomeno per scopo industriale. Per il polo estrattivo di Altolà occorre considerare una riqualificazione alternativa, trasformandolo, ad esempio, in un grande sistema di laghi per la raccolta dell’acqua piovana, da riutilizzare per l’irrigazione agricola. Al contempo i ’Laghi di Altolà’ potrebbero divenire un’area ricreativa e naturalistica per i residenti. I ’Laghi di Altolà’ potrebbero rivelarsi, in un’ottica preventiva, un’importante risorsa e una preziosa soluzione per contrastare il problema della siccità. Sono proposte ambiziose ma finalizzate alla salvaguardia di un territorio fino ad oggi fin troppo sfruttato e martoriato.

Il Comitato appoggia pienamente i nuovi scenari descritti dal sindaco dopo il possibile fallimento della ’Granulati Donnini’. Si spera solo che non si tratti di illusioni. Via i vecchi frantoi, no alla costruzione del nuovo!".

Marco Pederzoli