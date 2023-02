Un’opera lirica per Raffa firmata dal critico Mattioli

di Stefano Marchetti

Non si vive di solo Verdi... "Ero piccolissimo, ma ricordo benissimo quei fantastici sabati sera della tv in bianco e nero anni ‘70, con Raffaella Carrà che ballava, cantava, presentava. E la ammiravo mentre cantava ‘Tanti auguri’ dall’Italia in Miniatura, perché andavo in vacanza a Riccione e conoscevo benissimo quel parco", racconta Alberto Mattioli, giornalista, critico musicale e ora autore (con Renata Ciaravino) del libretto della nuova opera lirica ’Raffa in the sky’, dedicata proprio alla ‘mitica’ Carrà. Lo spettacolo – nato da un’idea di Francesco Micheli, direttore del Festival Donizetti, che firmerà anche la regia – andrà in scena a fine settembre a Bergamo che insieme a Brescia è capitale della cultura. La partitura è stata affidata a Lamberto Curtoni, violoncellista allievo di Giovanni Sollima: il ruolo di Raffa sarà affidato a Chiara Dello Iacovo, cantante e attrice, attorniata da un cast di voci liriche fra cui anche Carmela Remigio, allieva prediletta di Leone Magiera.

Dopo la Regina Elisabetta del suo libro bestseller, ora Mattioli si confronta con un’altra Regina. E realizzare un’opera sulla Raffa nazionale è una sfida... "Ripercorremo il suo percorso artistico in parallelo a quello di una famiglia italiana – spiega –. In effetti, la Carrà ci è sempre sembrata una figura assolutamente familiare, una di casa: eppure, a ben guardare, ha avuto un ruolo fondamentale anche nella vita sociale, per esempio nell’emancipazione femminile e nella conquista dei diritti". Per scrivere il libretto dell’opera (che è un soggetto originale, quindi non desunto da testi di altri autori), Mattioli ha dovuto studiare Raffaella Carrà, la sua vita, la sua carriera e scoprirne anche le caratteristiche più particolari: "Di certo è un personaggio molto più complesso di quanto possa apparire a uno sguardo superficiale".

Pur incastonando anche i grandi successi di Raffaella, da ’Rumore’ all’iconica ’A far l’amore comincia tu’, l’opera avrà una partitura rigorosa, classica. "Anche perché Raffaella ha le stimmate dell’eroina lirica. È Carmen, Traviata, Lucia di Lammermoor, donne anticonformiste, ribelli, che vanno dritte per la loro strada", ha detto Francesco Micheli. Pur a diversi mesi dal debutto, la curiosità per questo nuovo titolo è già fortissima: "Raffaella è amatissima – aggiunge Mattioli –. Lo dimostra il fatto che quest’opera verra finanziata totalmente con un crowdfunding, senza fondi pubblici. E di questi tempi, è quasi un miracolo".