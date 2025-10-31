"Un’unità cinofila per la Polizia locale"

"Dotare il comando della Polizia locale di un cane antidroga per intensificare i controlli con unità cinofila sul territorio". Questa è la proposta avanzata dal sindaco Riccardo Righi.

"Negli ultimi mesi Carpi ha fatto passi avanti importanti: più controlli, più interventi congiunti, chiusure di locali problematici, denunce e allontanamenti. Un lavoro frutto dell’impegno straordinario delle donne e degli uomini di Polizia locale, Questura e Polizia di Stato, Carabinieri e Prefettura. L’attenzione però deve rimanere alta ed è necessario investire in nuovi strumenti e risorse – afferma il primo cittadino -. Ho condiviso la richiesta del cane antidroga con gli altri sindaci delle Terre d’Argine, perché credo possa rappresentare un aiuto concreto e utile non solo per Carpi, ma per l’intero territorio, lavorando in collaborazione con tutte le Forze dell’Ordine".

Concorda sul punto Paola Poletti, assessora alla Sicurezza: "La possibilità di dotare la nostra Polizia locale di un cane antidroga ci consentirà di avere una risorsa preziosa per tutta la città. Non solo permetterà di rafforzare i controlli contro lo spaccio e la diffusione di sostanze stupefacenti, ma servirà anche come strumento di prevenzione e deterrenza, soprattutto nei luoghi più sensibili come piazze, parchi e quartieri periferici. Questi ‘agenti speciali’ possono inoltre essere impiegati nella sorveglianza dei grandi eventi, e in attività di supporto alla Protezione Civile, ad esempio nella ricerca di persone scomparse".

Come spiega il sindaco "l’obiettivo è dotarsi dell’unità cinofila dai primi mesi del prossimo anno per avviare l’addestramento necessario e renderlo operativo il prima possibile. Si tratta di un progetto che rientra in una strategia più ampia, che punta a rendere Carpi una città sempre più sicura e accogliente, dove legalità e coesione sociale vadano di pari passo. Continueremo a lavorare in stretto coordinamento con la Prefettura e le Forze dell’Ordine, rafforzando i presìdi sul territorio e migliorando la formazione del personale. Allo stesso tempo, proseguiremo gli investimenti sulla videosorveglianza, sulla manutenzione urbana e sull’illuminazione, perché anche la cura degli spazi pubblici è una forma di sicurezza, che si costruisce ogni giorno con costanza, responsabilità e collaborazione tra istituzioni e comunità. È su questa strada che continueremo a lavorare, con la convinzione che una città più sicura è anche una città più giusta, più viva e più unita". Maria Silvia Cabri