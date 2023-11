Uomini che odiano le donne: "Curiamo chi usa violenza per proteggere chi la subisce"

C’è poco da dire: la violenza di genere è un reato tipicamente maschile. Per questo motivo, dal 2011 il centro Liberiamoci della Violenza dell’Ausl si occupa di accompagnare gli uomini autori di maltrattamenti affinché si assumano la responsabilità dei loro comportamenti e delle conseguenze che questi hanno determinato sul loro nucleo familiare. In dodici anni di attività, sono stati 580 gli uomini presi in carico e supportati da psicologi e psicoterapeuti specializzati nel tema. Attualmente, il Centro con sede presso il Consultorio familiare di via Don Minzoni 121 ha in carico 60 uomini. "A partire dall’istituzione di Ldv nel 2011 – spiega Monica Dotti, coordinatrice del Centro Liberiamoci della Violenza – l’Emilia-Romagna ha riconosciuto che la responsabilità degli episodi di violenza è, quasi per la totalità dei casi, maschile e che è necessario lavorare attivamente con gli uomini per prevenire questo fenomeno".

Attualmente, l’accesso a Ldv è volontario, ma dal 2019, a Modena, è in atto un protocollo con la Questura che, in base alle indicazioni normative, invia al Centro gli uomini ammoniti dal Questore per violenza domestica e stalking: essi possono sottoporsi al percorso trattamentale in cambio di una sospensione condizionata della pena. È in atto una convenzione anche con l’Ufficio Uepe del Ministero di Grazia e Giustizia. Ancora, l’Istituto Penitenziario di Modena ha avviato un iter rivolto ai detenuti. "Il trattamento – prosegue la coordinatrice – è una possibilità che viene offerta agli uomini per cambiare. Chi vuole abbandonarlo può farlo, ma è una scelta di cui pagherà le conseguenze. Attualmente, sono circa il 30% gli individui che tendono a rinunciare a questo percorso: dati in linea con i numeri europei". Il Centro Ldv ha contribuito sensibilmente a rendere i Consultori familiari particolarmente attenti al tema della violenza di genere. In ogni Distretto sanitario della Provincia, infatti, le donne vittime di maltrattamenti possono rivolgersi a queste strutture per chiedere aiuto e assistenza: soltanto nel primo semestre del 2023 sono state prese in carico 120 vittime.

"I consultori familiari – afferma Daniela Spettoli, direttrice dei Consultori familiari dell’Ausl– rappresentano, insieme a una rete che coinvolge tante altre istituzioni, un punto di riferimento importantissimo per contrastare la violenza di genere. Le donne che subiscono maltrattamenti possono ottenere accoglienza, sostegno psicologico e, in alcuni casi, essere guidate verso altri percorsi". "Poiché i dati Istat hanno evidenziato che la violenza contro le donne aumenta particolarmente durante la gravidanza – aggiunge Spettoli –, nel 2016 è stato introdotto un percorso di screening che, attraverso domande ripetute periodicamente, permette di identificare quelle situazioni, a rischio o conclamate, che rappresentano un pericolo concreto sia per la donna incinta, sia per il feto o il neonato". Anche l’istruzione è un aspetto fondamentale: "Per prevenire la diffusione della violenza di genere – conclude la dottoressa – a Modena sono attivi progetti di affettività e sessualità nelle scuole di ogni ordine e grado".