Uomini e violenza . Lo psicologo dell’Ausl:: "Percorsi di gruppo per riabilitarsi"

"Un comune denominatore tra gli uomini violenti? L’aspetto culturale, patriarcale. A volte ci sono esperienze di violenza nel loro passato, ma non sempre.. Alla fine del percorso ci ringraziano perché si sentono cambiati, sanno di non essere più nocivi per se stessi e per gli altri ma all’inizio difficilmente ammettono i gesti commessi. Uno dei nostri iscritti, dopo aver visto il film della Cortellesi si è rivisto nelle dinamiche e mi ha detto di aver avvertito un forte senso di colpa".

Così Alessandro De Rosa, psicologo- psicoterapeuta dell’Ausl e membro del Pool di esperti del Centro Liberiamoci dalla violenza (Ldv) spiega come ci siano percorsi di gruppo rivolti agli uomini violenti. Infatti la giustizia riparativa, prevista dalla Riforma Cartabia include la sospensione della pena per gli uomini finiti a processo per caso di violenza di genere. "Oltre ai percorsi individuali abbiamo organizzato quelli di gruppo – spiega De Rosa – Spesso abbiamo uomini finiti a processo per questi reati e inviati dagli avvocati proprio per frequentare questi corsi e abbiamo pensato di attivarne degli specifici. Attualmente la sospensione condizionale e relativi benefici e’ legata proprio alla frequentazione dei corsi mentre prima non vi erano indicazioni in merito: la frequenza non era monitorata e l’abbandono non era verificato. Abbiamo quindi cercato – continua – di organizzare percorsi costanti nel tempo anticipando di fatto la normativa".

Il percorso di gruppo è iniziato ad ottobre e vede la partecipazione di dodici persone, "di cui undici e sono uomini condannati per reati di maltrattamento - afferma ancora De Rosa - e devono partecipare attivamente per usufruire del beneficio: siamo al sesto incontro e in tutto sono 24. Non è una novità svolgere percorsi di gruppo: la novità è chi partecipa al modulo, ovvero persone che hanno questa tipologia di provvedimenti. Se un uomo abbandonava il percorso la legge non interveniva: ora è cambiato e per noi è fondamentale".

Il professionista sottolinea poi come la presa di coscienza, la consapevolezza di questi uomini dei comportamenti adottati fino a quel momento sia parziale. "Tendono a minimizzare, a negare, a dare la colpa agli altri. Il nostro lavoro è quello di portarli ad acquisire maggiore consapevolezza e far sì che certi comportamenti non avvengano più: cambiare non solo nelle azioni ma nel vedere e percepire i comportamenti. Quello che è fondamentale è comprendere le cause della violenza e le conseguenze della violenza sugli altri".

Il percorso all’interno del centro dura un anno. "Un comune denominatore tra questi uomini – sottolinea – è l’aspetto culturale, patriarcale presente nel loro modo di essere uomini e stare in relazione. Hanno difficoltà ad esprimere le proprie emozioni e Riconoscere come forme di violenza quella economica, emotiva: il problema è lei, dicono". Nel centro sono seguiti al momento sessanta uomini tra i 25 e i 70 anni. "Svolgono tutte le professioni, dall’operaio al professionista – spiega infine - abbiamo incontrato per un colloquio almeno 600 uomini in 12 anni di attività con duecento percorsi conclusi. Alla fine del percorso ci ringraziano perché è cambiato sia il loro modo di stare in relazione, sia il modo di rapportarsi con l’altro. A noi interessa favorire donne e bambini che beneficiano di questo cambiamento".