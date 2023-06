Uomo di Serramazzoni condannato per maltrattamenti nei confronti della moglie

Un ‘marito padrone’ recidivo, in passato già condannato per violenza contro le donne. Ieri l’uomo è stato condannato a due anni e due mesi di carcere sempre per maltrattamenti nei confronti della moglie, oltre al pagamento di 5mila euro di provvisionale. Alla sbarra era finito un 40enne di Serramazzoni che, per lungo tempo, aveva sottoposto a maltrattamenti fisici e psicologici la coniuge – difesa dall’avvocato Roberto Ricco – che, temendo per la propria incolumità, si era rivolta ai carabinieri per sporgere denuncia.