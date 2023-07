Uomo investito da auto pirata: frattura a un piede

Ancora il caso di un pirata della strada. Un uomo in scooter è stato travolto da un’auto il cui automobilista, anziché fermarsi per soccorrerlo, si è data alla fuga. E’ successo in tarda mattinata all’incrocio tra via Emilia Ovest e Largo Aldo Moro, proprio davanti all’istituto Corni.

Nell’incidente il centauro ha riportato la frattura esposta di un piede. Soccorso dal 118, è stato trasportato a Baggiovara. Non è in pericolo di vita. Indagini in corso da parte della Polizia locale per risalire all’identità del conducente dell’auto. Già acquisiti i filmati delle telecamere presenti all’esterno della scuola e della vicina filiale Bper.