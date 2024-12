Uomo rapinato e picchiato sui viali, due giovani in carcere

Modena, 27 dicembre 2024 – Sarebbero gli autori di una violenta rapina avvenuta il primo novembre di notte in viale Martiri della Libertà i due ventenni finiti in carcere su ordinanza del gip ed intervento della squadra mobile. In quell’episodio cinque giovani aggredirono un uomo che stava rientrando a casa una volta conclusa la giornata lavorativa. Nello specifico, i cinque tentarono di frugare all’interno delle tasche dell’uomo per sottrargli il telefono cellulare ed il portafogli. Al suo rifiuto di consegnare il ‘bottino’ l’uomo fu scaraventato a terra e poi colpito a calci e pugni ad anche con il sellino di una bicicletta. Alla fine la rapina ‘fruttò’ al quintetto il telefono cellulare, le chiavi di casa e dell’auto della vittima. Per l’uomo, un quarantenne, una volta portato al Policlinico, una prognosi di dieci giorni per un trauma cranio facciale, e frattura del massiccio facciale. In corso indagini per individuare gli altri tre giovani coinvolti.