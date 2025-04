Uovo di Pasqua gigante decorato all’uncinetto: ricamate oltre 4mila rose

A San Prospero il titolo di "capitale dell’uncinetto". Un gruppo di donne del paese, molte anche provenienti dai comuni limitrofi, ha dato vita alla realizzazione del più grande "uovo" pasquale a uncinetto. L’obiettivo è mettere a valore questa passione per cause di solidarietà. "Siamo partite a metà gennaio – spiega la portavoce, Chiara Rosta – con un progetto condiviso. Il filato ci è stato in parte donato ed in parte acquistato con autofinanziamento. Il tulle ci è stato donato. La struttura è stata progettata da Mauro Riva, lo stesso che lo scorso anno aveva realizzato il telaio dell’albero di Natale, grazie all’interessamento dell’ex sindaco Sauro Borghi, che ci ha sempre sostenuto in questa avventura". Non è la prima volta, infatti, che questo gruppo di donne, conosciute come le "uncinettine", si cimenta con imprese del genere. A Natale scorso avevano realizzato un grande albero composto da migliaia di mattonelle a uncinetto. Per dare forma al "N’Uovo" mega uovo sono state necessarie 4.048 rose di lana e 125 metri di tulle. Il risultato è un uovo alto 7 metri, con una circonferenza massima di 4 metri. "Hanno contribuito alla sua realizzazione – racconta Rosta – ben 21 ’uncinettine’ che hanno fatto di questa passione un forte motivo di aggregazione sociale e anche terapeutica". Importante il sostegno ricevuto da privati come Imva srl, Officina Carnevali srl, S. E. Impianti Elettrici srl, Ditta Zani Patrizia, Garden Vivai Morselli di Medolla e Morian Srl di Concordia. Da stasera il grande uovo sarà issato su una piattaforma installata davanti al piazzale del Salumificio Mec Palmieri e sabato sarà inaugurato alle 16 con la benedizione. Con le offerte libere raccolte dagli estimatori di questa creazione si sosterranno due iniziative sociali impegnate nell’inserimento di persone diversamente abili: "L’Ape" di Staggia e "La Bella Sfilza" di Concordia.

Alberto Greco