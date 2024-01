Uragano Muzzarelli: "Massimo non è del Pd. Il partito così sparisce". Sindaco contestato

In pratica ha fatto sapere che dopo di lui il partito rischia di scomparire. "Per un bel po’ non avrete più un sindaco del Partito democratico, Mezzetti non ha la tessera del Pd, ma dell’Anpi come ha detto lui stesso...". Gian Carlo Muzzarelli in versione Cassandra giovedì sera a pochi minuti dalla mezzanotte all’assemblea Pd – che ha incoronato all’unanimità Massimo Mezzetti – ha alzato il dito al cielo mettendo in guardia il popolo Dem da quello che potrebbe significare fare entrare il cavallo nelle mura del partito. Giovedì alla polisportiva san Faustino si è dimenato sulla sedia per tre ore, ha mormorato, sbuffato, imprecato, sorriso amaro e scosso il capo commentando alcuni interventi. Dopodiché di fronte ai militanti che avevano già la giacca addosso per andar via il primo cittadino guastafeste si è lanciato in un’intemerata sul pericolo che così il Pd rischia di evaporare.

Un finale apocalittico che ha lasciato molti iscritti allibiti e pietrificati i dirigenti al tavolo. "Ho parlato con Massimo, mi ha chiesto una mano, io gliene darò tre – ha esordito Muzzarelli – ma dobbiamo stabilire se siamo o no dentro una comunità: le regole previste dallo Statuto hanno un valore? Altrimenti c’è casino, c’è la baraonda". Un riferimento al "percorso interrotto in corso d’opera" tra gli otto candidati: "È stato fermato prima delle firme, mi fa rabbia. È evidente che c’è qualcuno che le primarie non le voleva, epperò abbiamo perso l’occasione per dare un segnale forte come partito. Si è scelto una riservista di lusso come Mezzetti, perché di questo si tratta. E per fortuna ha risposto di sì".

Il cruccio di Muzzarelli è che dovrebbe essere il sindaco che deve rispondere al partito, non il contrario. "Il Partito democratico è il perno dell’alleanza, dobbiamo assumere un ruolo e non dobbiamo delegare a chi non ha la tessera la costruzione del programma". Un concetto che in maniera più felpata era contenuto nel suo ordine del giorno votato peraltro a larghissima maggioranza di cui abbiamo dato conto ieri.

Addirittura, ha proseguito alzando la voce, "ho sentito dire che ciascuno degli otto candidati avrebbe dovuto portare un pezzo delle sue proposte al candidato per elaborare un programma. Siamo noi il Pd! Siamo noi che dobbiamo dire cosa vogliamo fare e poi al massimo con una delegazione del partito sederci attorno al tavolo con Mezzetti, che non parla per il Pd. Non andare noi alla questua da lui! Delegando agli altri ci lasciamo sfilare il partito dalle mani, un pezzo alla volta, ci spappoliamo e ce ne andiamo tutti a casa!". Si è detto poi "preoccupatissimo" per la futura composizione della maggioranza: "Occorre portare a casa come Pd un numero equilibrato di consiglieri, non basta vincere occorre consolidare un’alleanza per governare. Il Pug è passato con il voto del Pd più uno, altrimenti si sarebbe arenato. Si pone un problema di prospettiva di governo della città".

L’intervento del sindaco, pur applaudito da alcuni, ha sconvolto numerosi presenti. Durante il discorso è stato interrotto più volte dai mugugni, "sei distruttivo!", Simona Arletti si è alzata e se ne è andata. Nella sala ormai quasi vuota è partita una mini contestazione, alcuni militanti a distanza ravvicinata lo hanno affrontato a muso duro, in maniera spiccia e irriferibile. E lui ha risposto a tono.

Cellulari roventi, militanti spaesati: ’In pratica ha detto che il Pd modenese è morto!’; ’il sindaco deve rispondere al partito? Vuole fare il segretario?’; ’Mezzetti riservista di lusso?! Così lo delegittima’; ’gli ha detto che gli darà tre mani non una, sì ma per strozzarlo…’; ’ha ragione nei contenuti, ma non nei modi e nei tempi’, e via brontolando. Alla faccia del pranzo del disgelo con tanto di foto che sembrava aver rasserenato gli animi.