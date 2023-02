"Urbanistica, falsità e insinuazioni Per la palestra non c’erano vincoli"

"Sull’urbanistica, dalla minoranza arrivano solo insinuazioni e fake news". Così Niccolò Pesci, assessore all’urbanistica del Comune, replica alle critiche mosse ieri dai gruppi consiliari di opposizione. "Appare ormai evidente – argomenta Pesci – come la minoranza non abbia più molto da dire alla città di Vignola, se si trova costretta a riesumare vecchie polemiche di natura urbanistica, peraltro infarcite di macroscopici errori giuridici, insinuazioni o, peggio, falsità. Cominciamo da queste ultime. Sull’annosa questione della palestra del Poggio, ribadiamo che non abbiamo cancellato alcun vincolo per il semplice fatto che l’area non è sottoposta ad alcun vincolo di tutela, e tantomeno lo sono le alberature. Solo una fake news. Quanto al regime di salvaguardia di cui parla il consigliere Pasini, esso scatta dal momento in cui l’organo consiliare adotta la proposta di piano (Pug). Non si capisce in che modo avrebbe potuto essere ’recepito’ il regime di salvaguardia, visto che la proposta di piano non solo non è stata adottata, ma nemmeno assunta. Non risulta che l’amministrazione PasiniPelloni abbia lasciato in eredità all’attuale amministrazione il Pug ad uno stato di formazione avanzata, anzi! Anche il commento relativo alla variante urbanistica della stazione e dell’ex mercato lascia quantomeno perplessi: come ormai spiegato all’infinito, è ora possibile intervenire in queste aree con un piano particolareggiato di iniziativa pubblica integrato (e lungimirante) avente i requisiti degli interventi di riuso e della rigenerazione urbana, proprio grazie alla variante approvata. Altrimenti non sarebbe stato possibile intervenire, dal momento che i due comparti erano sottoposti a piani particolareggiati di iniziativa privata o pubblica non approvati né convenzionati nell’ambito del periodo transitorio. Il punto più basso, però – prosegue Pesci – il consigliere Pasini lo raggiunge allorché paventa la possibilità che questa amministrazione approvi un piano particolareggiato in zona agricola inerente al ricorso (tutt’ora pendente) della società G-Crem contro il Comune di Vignola. Non si comprende quali siano gli elementi sui quali si basa la minoranza per chiedersi se ci sia l’intenzione di riesumare questa tipologia di strumenti attuativi. Basta leggere le motivazioni del diniego per capire che non vi è tecnicamente alcuna possibilità per farlo. Diniego che Pasini e Pelloni conoscono bene, visto che fu la loro amministrazione a deliberarlo. Peccato che poi, quando la G-Crem presentò ricorso, si ’dimenticarono’ di costituirsi in giudizio. Insomma, il solito fumo che la minoranza sparge per nascondere il proprio fallimento".

m.ped.