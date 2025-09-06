Urbanistica, le proposte: "Necessario dare risposta all’emergenza casa"

"Abbiamo sempre sostenuto che, seppur importante, la questione del consumo di suolo diviene assolutamente secondaria di fronte all’emergenza abitativa che caratterizza Modena e impatta drasticamente sulla quotidianità dei cittadini e sulla costruzione del futuro di tanti giovani, con buona pace delle battaglie ideologiche che in tema urbanistico la sinistra continua a cavalcare senza badare troppo alla realtà".

A intervenire sul piano urbanistico, a seguito delle sette manifestazioni di interesse presentate in risposta all’avviso pubblico, è Luca Negrini, capogruppo di Fratelli d’Italia, che prosegue:

"Abbiamo già dichiarato in passato le nostre perplessità in tema di urbanistica, che non deve attenersi a un’ideologia, bensì seguire linee pratiche e concrete. A seguito della pubblicazione delle manifestazioni d’interesse, stiamo facendo un lavoro significativo volto a verificare le singole proposte, consapevoli che la priorità per noi è attenuare il più possibile l’emergenza casa, priorità condivisa anche dal Governo Meloni. In particolar modo, riteniamo necessario intervenire affinché si ristabilisca un equilibrio tra domanda e offerta, condizione essenziale per una naturale riduzione dei costi abitativi. Allo stesso tempo, pur considerando l’importanza della quota di edilizia residenziale sociale (Ers), ribadiamo che quest’ultima deve essere calibrata con attenzione nei diversi contesti, per garantire anche la sostenibilità economica degli interventi e l’agibilità operativa delle imprese di costruzione. Serve infatti un rilancio concreto anche dell’edilizia libera, anch’essa vitale per l’intero comparto, che oggi sconta le conseguenze di scelte urbanistiche sbagliate – in particolare quelle legate al Pug – che hanno scoraggiato gli investimenti in città".

"In primo luogo – prosegue Negrini – sotto la lente d’ingrandimento c’è Alcatraz, che ha di fatto confermato quanto avessimo ragione nel denunciare l’inconsistenza dei grandi annunci del passato, oggi smentiti dai fatti, e su cui stiamo concentrando un’attenzione specifica per capire se finalmente esista un progetto serio e capace di offrire una risposta concreta ai tanti modenesi che vivono da anni in una zona abbandonata, tra promesse mancate, degrado e incuria".

"Venendo all’ex Prolatte – sottolinea Negrini – parliamo di un complesso collocato in un’area che da tempo segnaliamo come priva di una reale visione urbanistica, dove si sono accumulate convivenze forzate e criticità sociali che continuano a impattare negativamente sul quartiere. Anche su questo fronte stiamo vigilando con attenzione, perché le scelte future siano finalmente consapevoli del prezzo già pagato da quel territorio, che merita attenzione e rispetto".

"Infine – aggiunge il capogruppo – per quanto riguarda Villaggio Zeta e il progetto delle sedici palazzine composte dai 272 alloggi, continuiamo a ribadire di non essere in alcun modo contrari alle nuove costruzioni e all’espansione della città in una parte che si presta a poter ospitare nuovi alloggi, consapevoli che debba essere un’opportunità per la zona e che il progetto, che stiamo studiando, abbia piena contezza del contesto del quartiere in cui viene collocato"

"Il tema casa – conclude Negrini – è strategico per il futuro della città, anche in termini attrattivi, oltre che per le nuove opportunità e una maggiore qualità di vita. Per questo motivo è necessario che vi sia, da parte di tutti, un’attenzione significativa in un momento cruciale che dia risposte alla città e, allo stesso tempo, la rilanci. Noi, come abbiamo già dimostrato in passato, valuteremo progetto per progetto senza alcun pregiudizio, ma con la consapevolezza che la strada da percorrere debba essere diversa da quella del passato, e soprattutto tenga conto di tutte le esigenze che la città esprime, svincolandosi da qualsiasi approccio ideologico e troppo politicamente contaminato".

Lo stesso approccio che, oggi, va superato, perché è stato proprio la causa dell’emergenza abitativa che stiamo vivendo.