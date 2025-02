Urbanistica, Rossini contro la giunta: "Dov’è il nuovo avviso pubblico?"

"Nessuna notizia del nuovo avviso pubblico e avallo ad interventi in contrasto con il piano urbanistico". La considerazione è di Elisa Rossini a proposito della delibera presentata dall’assessore Giulio Guerzoni nel Consiglio del 17 febbraio. "Rimette in pista – attacca Rossini – il progetto di un privato non conforme al nuovo piano urbanistico mentre siamo ancora in attesa del nuovo avviso pubblico per la rigenerazione urbana. Ricordiamo che per 19 progetti presentati durante la giunta Muzzarelli e bocciati dalla giunta Mezzetti si doveva procedere unitamente al percorso partecipato ad avviare interlocuzioni per verificare le modifiche da apportare e riprenderne i contenuti. Noi non ne sappiamo più nulla mentre in Consiglio comunale passa una delibera che sostanzialmente rimette in pista un intervento che sulla base dei nuovi strumenti urbanistici non sarebbe possibile realizzare".

Quindi "da un lato si boccia per non conformità al piano urbanistico, dall’altro si ammette anche se non in conformità con il piano urbanistico. Non possiamo avallare una tale disparità di trattamento e chiediamo che l’assessore Ferrari venga in Consiglio comunale a riferire sugli esiti del percorso partecipato e soprattutto sui tempi del nuovo avviso pubblico".

Come "noi abbiamo sostenuto per tutto il percorso che ha portato all’approvazione del piano urbanistico, il nuovo strumento impone limitazioni insensate come ad esempio quella che riguarda l’intervento in terreno rurale con limitazioni all’edificabilità che bloccano le ristrutturazioni di immobili non più utilizzati per l’attività agricola e che con i limiti imposti dal Pug rischiano di rimanere ruderi abbandonati".