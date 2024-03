Urbanistica, scontro sul Pug: "E’ penalizzante"

"Vessatorio e penalizzante per i piccoli proprietari immobiliari". In vista della seduta consiliare che il prossimo 19 marzo vedrà il consiglio comunale di Formigine mettere in votazione, per approvarlo, il Piano Urbanistico Generale adottato a maggio, Paolo Bigliardi e Costantino Righi Riva, rispettivamente Coordinatore e consigliere comunale della lista civica ‘Per Cambiare’ promettono battaglia. "Nel Pug sono previste gravi penalizzazioni per moltissimi lotti edificati nel periodo 1950-70", dicono Bigliardi e Righi Riva, spiegando come "tutti i lotti fino a 650 metri quadrati non potranno aggiungere una unità abitativa alla casa esistente, bloccandoli nella situazione in essere. In tutti gli altri lotti si potrà procedere solo tramite permesso di costruire convenzionato, con il quale il Comune potrà imporre ai proprietari pesanti rinunce di terreno (aggirando la normativa di esproprio ed evitando gli indennizzi dovuti), determinando anche in aggiunta i maggiori costi di convenzione, notaio e altro".

Il timore dei due esponenti dell’opposizione è che in questo modo gli immobili costruiti su piccoli lotti, che necessitano di interventi di manutenzione, non sarà più conveniente rigenerarli, migliorare la loro efficienza energetica, renderli più sicuri, con annessa perdita di valore per gli stessi. "La sinistra non tutela i piccoli proprietari, favorendo piuttosto i grandi immobiliaristi: sulle grandi aree ad uso produttivo e oggi dismesse – denunciano Bigliardi e Righi Riva – non sono invec previsti vincoli specifici e potranno trovare nuova vita, anche con cambio di destinazione, tramite accordi liberi, definiti di volta a volta con il Comune. Il Pug – la conclusione – si rivela molto limitante per il cittadino comune. Molto favorevole, invece, per i grandi investitori e gli speculatori. Il sacrosanto principio del consumo di suolo zero è solo una foglia di fico".