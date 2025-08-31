Urla, botte e lanci di bottiglie: paura in centro

Una notte di violenza e inciviltà, quella di venerdì, tra botte, urla, lancio di bottiglie e pure il danneggiamento di un negozio. Il tutto, in due punti del centro storico: corso Fanti all’incrocio con via Ciro Menotti, e in via Sbrillanci all’angolo con piazza Garibaldi. I video che ritraggono le aggressioni e gli atti di violenza sono ben presto diventati virali.

"Degrado e inciviltà in centro storico: i residenti sono esasperati – commenta Michele De Rosa, consigliere comunale Forza Italia -. La situazione nelle ore serali è diventata insostenibile, il centro storico deve tornare ad essere un luogo vivibile e non una zona riservata esclusivamente a questi soggetti. Ciò pone l’attenzione anche sulla necessità di chiudere già dalle 20 degli esercizi di vicinato, come a Modena. Chiediamo a sindaco e Giunta un impegno più incisivo sul tema sicurezza, altrimenti la situazione peggiorerà sempre".

Secondo Annalisa Arletti, consigliere regionale e capogruppo Fratelli d’Italia in Consiglio comunale, "è l’ennesima prova di una città allo sbando: l’amministrazione non vuole ammettere cosa è diventata la città e sindaco e giunta assistono inermi e incapaci di garantire sicurezza e decoro. Dove è l’assessore alla Sicurezza che non interviene mai per commentare e cercare di risolvere situazioni sempre più ingestibili? Non smetteremo di denunciare e chiedere l’applicazione delle misure che il Governo ha messo a disposizione: in primis il decreto Caivano e il DL sicurezza che intervengono proprio su baby gang e pubblica sicurezza".

Federica Carletti, presidente di Fd’I Carpi e consigliere comunale, aggiunge: "sindaco e amministrazione non hanno alcuna strategia, se non quella di minimizzare. Intanto commercianti e famiglie sono costretti a subire episodi di violenza e inciviltà. Servono più controlli, più presidio delle forze dell’ordine e tolleranza zero".

"Meno di 24h fa – prosegue Giulio Bonzanini, consigliere Lega - il sindaco ha sostenuto di aver messo in campo misure efficaci e adatte al nostro contesto locale, bocciando però la proposta della Lega votata e approvata dal Consiglio comunale che chiedeva chiusure anticipate per quelle realtà che sono fonte frequente di degrado e insicurezza. È inaccettabile una tale presa in giro da parte di chi ci amministra".

Da parte sua, l’assessora alla Sicurezza Paola Poletti, definisce gli episodi "gravi e preoccupanti. In via Ciro Menotti, grazie alla segnalazione di un cittadino, la Polizia di Stato è intervenuta immediatamente. Diverso, purtroppo, il caso di via Sbrilanci, dove nessuno ha chiamato le forze dell’ordine. Chiederemo di convocare un incontro in Prefettura, con tutte le forze dell’ordine. Carpi ha bisogno di maggiore attenzione e supporto immediato da parte del Governo cui chiediamo un maggior numero di uomini e risorse per il territorio".

Maria Silvia Cabri