"Urologia, così diamo supporto al pubblico"

Non è una competizione tra ospedali, ma una constatazione, basata su numeri ufficiali, sulle sinergie che si possono creare tra pubblico e privato, dove l’unica vera posta in gioco è la salute della gente. Secondo i dati del Piano nazionale esiti, raccolti dal ministero della Salute e dall’Istituto superiore della sanità, l’Hesperia Hospital, dove opera il Centro urologico europeo guidato dal professor Giovanni Ferrari, si conferma, per volume di interventi, centro di riferimento provinciale per i principali tumori urologici, quelli della prostata, rene e vescica. I dati, pubblicati recentemente, si riferiscono all’anno 2021, condizionato dalla pandemia. "Sono numeri incontrovertibili – fa sapere Ferrari – che constatiamo con piacere e orgoglio perché, in un periodo molto difficile per la sanità, abbiamo fatto per la nostra provincia una grande attività complementare a supporto del pubblico in quel momento in difficoltà. In particolare verso quei pazienti oncologici modenesi che facevano fatica a trovare risposte negli ospedali. Doveroso un ringraziamento per la disponibilità delle istituzioni nel concederci spazio e per la collaborazione che dura da anni con l’oncologia di Modena, in particolare con il professor Massimo Dominici e il dottor Roberto Sabatini". Nel 2002 gli interventi di prostatectomia all’Hesperia sono stati 126, a Baggiovara 63, al Ramazzini di Carpi 57, a Sassuolo 39. Per il tumore renale 70 all’Hesperia, 54 a Baggiovara, 46 al Ramazzini, 35 a Sassuolo. Per la cistectomia radicale 22 all’Hesperia, 19 a Baggiovara, 10 al Ramazzini e 8 Sassuolo. "I numeri non devono essere valutati come se fosse una competizione – aggiunge il prof. Ferrari –. E’ invece un vanto la nostra collaborazione con il pubblico, una scelta della nostra azienda, e anche la Regione, con il presidente Bonaccini e l’assessore Donnini, ha sempre cercato di pensare soprattutto al paziente".