Urta due vetture: era ubriaco

Si è schiantato prima contro il mezzo che lo precedeva e poi contro un’auto in sosta. Fermato dai carabinieri di Formigine, è risultato ubriaco. L’episodio è accaduto martedì sera e l’uomo, un 65enne, è stato denunciato. Il 65enne si era posto alla guida della propria auto e, nel percorrere un tratto di strada, si era poco dopo scontrato appunto contro un veicolo che lo precedeva e successivamente con un altro in sosta. Sul posto erano intervenuti i carabinieri, che avevano sottoposto il conducente al test dell’etilometro. Il 65enne era risultato effettivamente positivo, con un tasso 3 volte superiore al limite. La patente è stata ritirata e inviata alla Prefettura per la sospensione.