Urta la ringhiera di un hotel poi l’auto si ribalta

Tanta paura ma fortunatamente nessuna grave conseguenza per le tre persone a bordo dell’Audi A6 station wagon che, nella notte tra venerdì e sabato, verso le 2.30, si è cappottata in mezzo alla strada davanti all’hotel Vandelli, in via Giardini Sud. A condurre l’auto c’era una donna di Pavullo che stava tornando a casa dopo essere andata a prendere la figlia e una sua amica (entrambe minorenni) ad una festa a Lama Mocogno.

La donna – che marciava in direzione del centro – ha improvvisamente perso il controllo del mezzo, abbattendo la recinzione dell’hotel con la parte anteriore destra della macchina e ‘decollando’ fino a terminare la propria corsa al centro della strada. Visibilmente danneggiata l’Audi (recuperata dall’Autosoccorso Pavullese Covili), sia all’esterno che all’interno con gli airbag scoppiati, ma delle tre persone a bordo solo una (l’amica) avrebbe riportato ferite lievi al naso. Proprio da lì nello stesso istante stavano passando altri automobilisti, che per primi si sono fermati per verificare le condizioni degli occupanti. In seguito sono accorsi i vigili del fuoco, l’ambulanza e i carabinieri per i rilievi. Al momento dello schianto la reception dell’hotel Vandelli era chiusa, ma alla mattina è arrivata la conta dei danni: diverse migliaia di euro. La ringhiera zincata che costeggia tutto il marciapiede, infatti, è andata completamente distrutta, e dell’impatto ne ha risentito anche la parete della balaustra in marmo rosa di Verona, dove è comparsa una crepa. Quel tratto di via Giardini Sud è pericoloso. Era la notte tra il 20 e il 21 giugno di tre anni fa quando – a soli cento metri dal punto in cui è avvenuto questo incidente – perdeva tragicamente la vita il 18enne pavullese Lorenzo Corradini. Era su un’apecar con un amico.

Riccardo Pugliese