"Urtò una donna, non aspettò i vigili . Rintracciato"

Il 27 novembre scorso, verso le 17,30, un’autovettura investì una donna anziana, sbalzandola sull’asfalto, mentre attraversava via Per Spilamberto a Vignola, sul pedonale di fronte alla farmacia. Quando la pattuglia della polizia locale Terre di Castelli arrivò sul posto, non trovò alcuna traccia dell’investitore, nonostante, dalle testimonianze raccolte, fosse chiaro che si fosse fermato e avesse controllato le condizioni della donna investita, aspettando i soccorsi. Tramite la videosorveglianza in zona, ora la polizia locale lo ha identificato: si tratta di un giovane residente a Vignola.