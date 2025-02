Usa la carta di credito della ex: rinviato a giudizio un 36enne

Avrebbe utilizzato la carta di credito dell’ex compagna, prelevando somme fino a duemila euro. Non solo: si sarebbe appropriato anche del suo computer portatile. E’ finito a processo con le accuse di illecito utilizzo di carte di credito un 36enne carpigiano, denunciato appunto dalla ex convivente dopo che la donna (di 39 anni) si sarebbe vista svuotare il conto corrente pur non avendo (stando a quanto segnalato dalla denuncia) autorizzato tali prelievi. I fatti sono avvenuti a Carpi nel 2021 e ieri l’imputato è stato appunto rinviato a giudizio.

In base agli accertamenti, appunto, l’uomo – una volta terminata la relazione con la presunta vittima – si sarebbe intascato la carta di credito della donna per prelevare soldi al bancomat, per un importo di circa duemila euro. Una volta uscito di casa, si sarebbe appropriato anche del computer portatile dell’ex convivente.

Ieri, però, l’accusa di appropriazione indebita è ‘caduta’: non è possibile contestare il reato di furto o appropriazione indebita nel caso di due coniugi o comunque persone conviventi, così come previsto dalla giurisprudenza.

L’uomo ha invece negato ogni addebito fatto con la carta di credito della ex compagna, sostenendo come il conto corrente fosse ad uso di entrambi i conviventi e come nello stesso fossero confluiti anche i suoi soldi. Ora il 36enne affronterà il processo.

Valentina Reggiani