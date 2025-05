Usa mercato difficile, ma l’Italia sta reggendo

La ceramica italiana continua a mantenere il primato nel mercato americano, nonostante le sfide economiche e le tensioni commerciali. È quanto emerge dai dati presentati nella seconda giornata di Coverings 2025, la più importante fiera nordamericana dedicata alle piastrelle in ceramica e alle pietre naturali, in corso all’Orange County Convention Center di Orlando.

Il mercato americano delle piastrelle ha vissuto nel 2024 un anno difficile, con un calo complessivo del 6,6%. Nonostante la contrazione generale, le aziende italiane hanno dimostrato maggiore resilienza rispetto ai concorrenti: mentre le importazioni di prodotti spagnoli hanno subito un calo del 9% e quelle turche addirittura del 23,6%, le piastrelle Made in Italy hanno contenuto le perdite al 2,1%, confermandosi così il primo fornitore estero per valore con quasi un terzo del mercato statunitense. Ma la presenza italiana negli USA non si limita alle esportazioni. Lungimiranti strategie avviate fin dagli anni 80 hanno portato diversi gruppi ceramici italiani a stabilire propri impianti produttivi direttamente sul suolo americano.

Queste fabbriche "italiane d’America" generano oggi un fatturato di circa 450 milioni di dollari, rappresentando quasi un terzo dell’intera produzione di piastrelle statunitense e dimostrando quanto sia profondo il legame tra l’industria ceramica del Belpaese e il mercato americano.

"È stato scioccante quando abbiamo ricevuto l’annuncio dei nuovi dazi – spiega Emilio Mussini, presidente della Commissione Attività promozionali e fiere di Confindustria Ceramica–-. Siamo in una fase di incertezza e non sappiamo come finirà questa partita. Abbiamo però capito che inciderà non solo sulla ceramica italiana. Credo che non cambierà gli equilibri in termini di penetrazione distributiva, ma danneggia un Made in Italy che ha aperto la strada alla ceramica di qualità negli Usa. Tutti ci inseguono, ma manteniamo una creatività, una qualità estetica e tecnica ancora non paragonabile agli altri".

A complicare ulteriormente lo scenario, si aggiunge l’indagine anti-sussidi sulle importazioni di piastrelle dall’India, conclusasi recentemente con l’annuncio di dazi definitivi che, sebbene contenuti, potrebbero modificare gli equilibri commerciali in un mercato già sotto pressione per le tensioni tariffarie. "La produzione italiana dal punto di vista percentuale rispetto al consumo mondiale è una piccola quota - ha aggiunto Mussini -. Dobbiamo rimanere sempre all’avanguardia nei trend, negli aspetti tecnici, nelle combinazioni creative e nel posizionamento architettonico che ci fa preferire rispetto agli altri competitor".

La seconda giornata del Coverings è stata anche l’occasione per celebrare l’eccellenza nella distribuzione di ceramica italiana, con la consegna del prestigioso North American Distributor Award 2025 a Sylvia Benchimol, Ceo di Stone Tile International. Fondata nel 1991, l’azienda canadese è oggi uno dei principali distributori nordamericani di materiali per superfici di alta gamma, con showroom e centri di distribuzione a Montreal, Toronto, Calgary e Vancouver, e un team di oltre 165 dipendenti. Le ceramiche italiane rappresentano per Stone Tile International ben il 65% delle vendite totali, a dimostrazione della forte sinergia con i produttori del Belpaese.