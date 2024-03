Uscite incentivate per 149 tra Modena e Torino

Accordo tra sindacati e Cnh Industrial Italia per 149 uscite incentivate volontarie, concentrate nella struttura impiegatizia e soprattutto del comparto agricolo, quindi in prevalenza a Modena e a Torino. Per chi ha i requisiti per la pensione entro 4 anni, l’incentivo sarà tale da garantire per i primi 24 mesi il 100% della retribuzione fissa lorda e per i successivi 24 mesi l’80% e l’equivalente dei contributi da versare. Per chi invece non può ‘agganciare’ la pensione, gli incentivi saranno modulati in base all’età. Confermati intanto gli investimenti previsti per il 2024 in Italia.