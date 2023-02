’Usignolo d’oro’, iscrizioni aperte

Sono aperte presso la sede della Società del Sandrone di via Morselli 100 (telefono 0598778240) le iscrizioni per i bambini e le bambine che intendono partecipare al concorso canoro ’L’usignolo d’oro’, in programma per il prossimo mese di maggio. Alle selezioni possono partecipare tutti i bambini di Modena e provincia di età non superiore a 10 anni che hanno buona attitudine al canto o predisposizione al palcoscenico. Prima audizione sabato 11 febbraio. Ogni partecipante potrà proporre in sede di audizione un brano a propria scelta preferibilmente tratto dal repertorio del piccolo coro dell’Antoniano di Bologna. E’ richiesta la base del brano su chiavetta. La maestra di musica Claudia Rondelli ne curerà la preparazione affidando, ai quindici bambini scelti, più il coro, l’esecuzione di una delle canzoni storiche dello ’Zecchino d’oro’. A discrezione delle insegnanti e degli organizzatori, ai bambini non selezionati per il ruolo di solisti che tuttavia presentano buone capacità vocali, verrà data la possibilità di prendere parte al coro e quindi di prepararsi a partecipare comunque all’evento. La giuria sarà composta da bambini, giornalisti e personaggi dello spettacolo. Il ’concorso’, che avrà scopo benefico e che vide come vincitore della prima edizione tenutasi al teatro Municipale, oggi Pavarotti Freni, il piccolo Vasco Rossi di Zocca (nella foto quando aveva solo 2 anni), viene riproposto anche con lo scopo di ricordare il maestro modenese Pippo Casarini autore della celeberrima canzone ’44 Gatti’ che vinse lo Zecchino d’oro nel 1968. Gli interessati possono chiedere informazioni al 3298008696.