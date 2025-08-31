Ustionato con l’acqua calda a 2 anni: nello stesso palazzo morì un bimbo cadendo dalla finestra

Le pipe per il crack

CronacaUstionato con l’acqua calda a 2 anni: nello stesso palazzo morì un bimbo cadendo dalla finestra
31 ago 2025
MARIA SILVIA CABRI
Cronaca
Il piccolo ricoverato al Centro Ustionati di Parma: è in terapia intensiva. Lo stabile di Cibeno di Carpi da tempo al centro per degrado e abusivismo e insicurezza

Il palazzo di via Lago di Bolsena, a Cibeno di Carpi, dove un bambino di due anni si è ustionato con una pentola di acqua bollente. Il piccolo è ricoverato a Parma

Carpi (Modena), 1 settembre 2025 – È stato portato d’urgenza Centro ustionati dell’ospedale Maggiore di Parma, il bambino di appena due anni che ieri mattina è stato vittima di un incidente domestico.

Il grave fatto è avvenuto verso le 10.30, in via Lago di Bolsena, a Cibeno di Carpi: per cause in corso di accertamento, il piccolo, di origine straniera, è rimasto gravemente ustionato con dell’acqua bollente, riportando ustioni estese su tutto il corpo. Sul posto sono giunti immediatamente gli operatori dell’ambulanza del 118 che gli hanno prestato i primi soccorsi poi, vista la gravità della situazione è stato allertato anche l’elisoccorso che ha caricato il piccolo alla pista d’atletica e lo ha trasportato verso il Centro di Parma.

Le sue condizioni sono risultate subito molto gravi e, giunto in ospedale, il bimbo è stato posto in terapia intensiva pediatrica. La città ora attende con il fiato sospeso di avere notizie sulle condizioni del piccolo. La dinamica dell’incidente domestico è in corso di accertamento da parte delle autorità competenti.

Lo stabile di via Lago di Bolsena in cui il grave fatto è accaduto è, da sempre, al centro della cronaca, per le condizioni di degrado e abusivismo e insicurezza. Più volte le forze dell’ordine sono dovute intervenire, anche per svuotare le cantine con lo sgombero dei rifiuti abbandonati e, successivamente, procedere alla muratura definitiva del piano autorimessa dichiarato inagibile, e dormitorio ‘abusivo’.

Purtroppo, nel luglio 2020, un altro tragico evento accaduto nel palazzo ha visto come vittima un bambino straniero di appena due anni che è morto dopo essere caduto dal balcone di casa sua, al primo piano del condominio. Le sue condizioni sono parse da subito molto gravi: il trasporto in elisoccorso al Maggiore, i giorni in Terapia intensiva. Ma il suo piccolo cuore non ce l’ha fatta: le lesioni riportate a causa del volo di circa due metri dal balcone sono state fatali.

